АвтоВАЗ готовит семейство моделей более высокого класса

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АвтоВАЗ продолжает работать над преемником Lada Granta
Электрокары российского бренда Evolute начнут продавать через 3 месяца
АвтоВАЗ при участии НАМИ намерен разработать целое семейство автомобилей класса С на новой платформе. В интервью «РИА Новости» глава компании Максим Соколов назвал это «долгосрочной перспективой» и заявил, что работа будет скоординирована с новой стратегией российского автопрома в целом.
В середине июля руководство АвтоВАЗа заявляло о возможности выпуска модели с электрифицированной силовой установкой либо полноценного электрокара. Однако основным направлением работы предприятия всё же останутся автомобили с ДВС — не исключается также создание некоего нового кроссовера.
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