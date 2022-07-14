АвтоВАЗ готовит семейство моделей более высокого класса

«

Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня АвтоВАЗ, — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C

», — цитирует агентство слова главы предприятия.