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АвтоВАЗ готовит семейство моделей более высокого класса

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ при участии НАМИ намерен разработать целое семейство автомобилей класса С на новой платформе. В интервью «РИА Новости» глава компании Максим Соколов назвал это «долгосрочной перспективой» и заявил, что работа будет скоординирована с новой стратегией российского автопрома в целом.

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  • О возможности разработки АвтоВАЗом новой платформы Максим Соколов уже сообщал. Однако сейчас уточнил, что на её базе можно будет проектировать автомобили более высокого класса, чем нынешняя линейка Lada.
  • «Уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня АвтоВАЗ, — то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C», — цитирует агентство слова главы предприятия.
  • Соколов отметил, что создание нового модельного семейства потребует крупных инвестиций, причём не только со стороны АвтоВАЗа — подключаться придётся и поставщикам компонентов. Завод рассчитывает также на поддержку государства. В конечном счёте эта политика должна привести к так называемому «технологическому суверенитету» российского автопрома.

В середине июля руководство АвтоВАЗа заявляло о возможности выпуска модели с электрифицированной силовой установкой либо полноценного электрокара. Однако основным направлением работы предприятия всё же останутся автомобили с ДВС — не исключается также создание некоего нового кроссовера.

Как считаете, получатся у АвтоВАЗа более крутые модели?

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