«Автотор» построит литейно-механический завод в Калининградской области

Калининградская компания «Автотор» объявила о начале подготовки к строительству литейно-механического завода на территории региона. Новое предприятие станет частью кластера автокомпонентов, который создается в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого с Минпромторгом. При этом мощностей фабрики должно хватить не только для собственных нужд автопроизводителя: предполагается, что она будет поставлять продукцию и другим обрабатывающим предприятиям области.
- Новый завод общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров собираются возвести рядом с промышленной площадкой «Экопэт» на Балтийском шоссе. Он будет включать цеха алюминиевого и чугунно-стального производства, механической обработки, а также административно-бытовой корпус и несколько вспомогательных цехов.
- Продукция предприятия будет включать комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления. В общей сложности в ассортимент войдёт несколько десятков наименований.
- Годовая производственная мощность составит 5 тысяч тонн цветного литья и 10 тысяч тонн стального и чугунного литья. Среди прочего на заводе установят 4 машины литья под высоким давлением и 2 машины литья под низким давлением, которые будут использоваться для выпуска деталей корпусов силовых установок и агрегатов автомобилей. Штат новой фабрики будет насчитывать свыше 400 человек.
Ранее в этом месяце «Автотор» объявил о начале подготовки к выпуску кроссовера BAIC X55. Первые опытные экземпляры уже собраны, массовым производство должно стать в третьем квартале нынешнего года.
Хорошая же новость?
Материал по теме
«Автотор» и BAIC договорились вместе разрабатывать автомобили
Материал по теме
Обнародованы планы «Автотора»: 14 китайских моделей и собственный электрокар
Почитать ещё
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий