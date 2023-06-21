«Автотор» построит литейно-механический завод в Калининградской области

Калининградская компания «Автотор» объявила о начале подготовки к строительству литейно-механического завода на территории региона. Новое предприятие станет частью кластера автокомпонентов, который создается в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого с Минпромторгом. При этом мощностей фабрики должно хватить не только для собственных нужд автопроизводителя: предполагается, что она будет поставлять продукцию и другим обрабатывающим предприятиям области.