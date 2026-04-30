«Автотор» начнёт сборку внедорожников Rox нынешним летом

Российское представительство Rox Motor объявило о плане по локализации сборки автомобилей Rox в нашей стране. Производственным партнёром выбран калининградский «Автотор», первые товарные машины, выпущенные в РФ, должны быть переданы заказчикам уже в июне 2026 года.
- О подписании соглашения с «Автотором» компания Rox Motor объявила в нынешнем феврале. Первоначально внедорожники будут выпускать в Калининграде на базе уже сваренных и окрашенных кузовов, то есть крупноузловым методом, но партнёры назвали проект долгосрочной инвестицией и не исключают углубления локализации производства. Однако, как отмечалось отдельно, принятие решения об этом будет зависеть от конкретных рыночных условий. Примечательно, что тогда предполагалось запустить сборку в течение весны: судя по всему, сроки были несколько пересмотрены.
- Какие именно модели встанут на калининградский конвейер к нынешнему лету, пока официально не уточняется. Основными кандидатами являются внедорожники 01 и Adamas: это последовательные гибриды с 475-сильной связкой ДВС и двух электромоторов, обладающие запасом хода 1115 и 1226 километров соответственно. Кроме того, Rox Motor планирует адаптировать для российского рынка вариант Adamas Royal Edition, представленный на Пекинском автосалоне. Это специальный вариант исполнения внедорожника, отличающийся оригинальным цветовым решением кузова и особой отделкой интерьера.
Накануне стало известно, что «Автотор» готовится к запуску производства по полному циклу кроссоверов Jetour T1 и T2: в Калининграде будут сваривать и окрашивать кузова для этих моделей. Уже идёт монтаж оборудования на новом сварочном участке.
Подождите
Объявления загружаются
Вырастет спрос на Rox после локализации?
Думаю, это вполне вероятно
Только если цены снизят
Нет, никому они не нужны
Подождите
Новости загружаются