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Автомобили Volvo будут делать из экологически чистой стали

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Volvo стала первым автопроизводителем, присоединившимся к экологической инициативе SteelZero. Она подразумевает переход промышленности на использование стали, в производстве которой не задействовано ископаемое топливо. К 2050 году вся сталь, которая поставляется на конвейеры Volvo, будет климатически нейтральной.

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  • По данным производителя, именно выработка стали является основным источником углекислого газа применительно к автомобильной промышленности. В случае с Volvo на этот источник загрязнения приходится 33% всех выбросов из расчёта на один собранный автомобиль.
  • Авторы инициативы SteelZero предоставляют её участникам проверенную информацию о цепочках поставок, тонкостях производства поставщиков сырья и наличии у них необходимых сертификатов. В целом инициатива должна мотивировать сталелитейную отрасль активнее использовать возобновляемые источники энергии.
  • Сама компания Volvo рассчитывает стать климатически нейтральной к 2040 году. Для этого уже к концу десятилетия шведы переведут на электротягу всю свою модельную линейку. Среди имеющихся у Volvo производственных площадок уже не оказывает воздействия на окружающую среду завод в шведском Торсланде, а два китайских предприятия работают на экологически нейтральном электричестве.

Ранее о переходе завода в Крю на климатически нейтральное производство объявила компания Bentley, которая намерена в ближайшее время выпустить до пяти роскошных электрокаров. А Volkswagen реализует проект по экологической нейтральности целого острова: компания переводит на электротягу греческий регион Астипалея.

Дадут эти усилия хоть сколько-нибудь заметный эффект?

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