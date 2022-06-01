Автомобили Volvo будут делать из экологически чистой стали

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Горизонт событий: когда автопроизводители окончательно перейдут на электричество
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Компания Volvo стала первым автопроизводителем, присоединившимся к экологической инициативе SteelZero. Она подразумевает переход промышленности на использование стали, в производстве которой не задействовано ископаемое топливо. К 2050 году вся сталь, которая поставляется на конвейеры Volvo, будет климатически нейтральной.
Ранее о переходе завода в Крю на климатически нейтральное производство объявила компания Bentley, которая намерена в ближайшее время выпустить до пяти роскошных электрокаров. А Volkswagen реализует проект по экологической нейтральности целого острова: компания переводит на электротягу греческий регион Астипалея.
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