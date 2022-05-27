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Дефицит лития сделает невозможным удешевление электрокаров

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Дмитрий Елизаров

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Литий, который используется в производстве аккумуляторов для электрокаров, за последний год подорожал почти впятеро и будет дорожать дальше. Как заявляют аналитики агентства Bloomberg, дефицит минерала на фоне ажиотажного спроса и рост цен на него не только сделают невозможным снижение стоимости электромобилей, но и приведут к новому росту. Это «обнулит» все усилия производителей по удешевлению «зелёного» транспорта.

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  • Мировая промышленность на фоне роста популярности электрокаров нуждается во всё большем количестве лития, однако добывающая отрасль за спросом просто не успевает. Аналитики связывают это с отсутствием своевременных инвестиций: на рубеже десятилетий компании предпочитали вкладывать в разработку новых моделей, а не в сырьевое обеспечение.
  • Литий добывается на ограниченном числе месторождений. При этом сам процесс извлечения металла достаточно трудоёмок, а чтобы увеличить объёмы добычи или освоить новое месторождение, могут потребоваться годы. Дефицит лития сохранится как минимум на ближайшие три года. Ситуация для промышленности усугубляется ещё и необходимостью соблюдать всё более ужесточающиеся нормы вредных выбросов.
  • В итоге нехватка этого металла может привести к тому, что электромобили будут не дешеветь, а дорожать. Bloomberg предполагает, что в будущем стоимость электрокаров вырастет в среднем на 1000 долларов за единицу, несмотря на все усилия производителей по снижению цены. Высокая розничная стоимость электрокаров считается одним из основных препятствий к их распространению и, как следствие, к изменению экологической ситуации.
  • Если темпы роста использования минерала сохранятся, то к концу десятилетия, по подсчётам аналитиков, мировой промышленности потребуется впятеро больше лития, чем сейчас. В качестве одного из альтернативных источников называют вторичную переработку бывших в употреблении аккумуляторов.
  • К примеру, BMW и китайский концерн Brilliance заявили о запуске процесса переработки батарей: подержанные аккумуляторы либо используются повторно, либо служат источником никеля, кобальта и всё того же лития. Для этого BMW разработала систему отслеживания жизненного цикла каждого проданного аккумулятора.

В начале мая европейские аналитики подсчитали, что мировых запасов лития хватит на производство 14 миллионов машин в 2023 году и обеспечить рост до 21 миллиона к 2025-му. Но и в этом прогнозе указывается, что не исключен дефицит аккумуляторов из-за резкого увеличения объёмов производства электрокаров.

Массовый переход на электрокары поможет экологии?

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