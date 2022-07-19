В Австралии введут новый тест для проверки безопасности машин: 10-минутное погружение под воду

ANCAP с этого же времени начнёт тестировать системы автоматического экстренного торможения на способность распознавать мотоциклистов. С 2023 года все новые автомобили, которые будут поступать в продажу на местном рынке, в обязательном порядке должны быть оснащены такими системами.

В Европе недавно также ужесточили требования к бортовым электронным системам автомобилей. Каждая новая модель, которую выводят на рынок, должна иметь систему предупреждения о превышении лимитов максимальной скорости. В России, между тем, уже заговорили о возможности продления действия нынешнего «упрощённого» техрегламента. Актуальная его версия позволяет до февраля 2023 года выпускать автомобили без АБС, подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС.