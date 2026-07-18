Роботакси Amazon вновь отозваны — они мешают работе экстренных служб

Поводом для отзыва стал конкретный инцидент: беспилотный автомобиль Zoox въехал в зону сильного задымления, возникшего из-за пожара. Вскоре машина попыталась перестроиться, резко затормозила и остановилась. К управлению подключился оператор, который дистанционно заставил автомобиль сдать назад. В момент происшествия пассажиров в салоне не было.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) заявило, что подобные случаи вызывают серьёзные опасения. По информации регулятора, зафиксировано несколько инцидентов, когда беспилотные автомобили блокировали проезд машинам скорой помощи и пожарным расчётам или не распознавали очевидные признаки опасности, включая проблесковые маячки, сигнальные огни, дым и дорожные конусы.