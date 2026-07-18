Роботакси Amazon вновь отозваны — они мешают работе экстренных служб

Принадлежащая Amazon компания Zoox объявила об отзыве свыше сотни беспилотных автомобилей после выявления проблемы с распознаванием густого дыма. Как сообщает Reuters, из-за особенностей работы системы автономного управления роботакси могут создавать помехи пожарным, полиции и другим экстренным службам.
- Поводом для отзыва стал конкретный инцидент: беспилотный автомобиль Zoox въехал в зону сильного задымления, возникшего из-за пожара. Вскоре машина попыталась перестроиться, резко затормозила и остановилась. К управлению подключился оператор, который дистанционно заставил автомобиль сдать назад. В момент происшествия пассажиров в салоне не было.
- Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) заявило, что подобные случаи вызывают серьёзные опасения. По информации регулятора, зафиксировано несколько инцидентов, когда беспилотные автомобили блокировали проезд машинам скорой помощи и пожарным расчётам или не распознавали очевидные признаки опасности, включая проблесковые маячки, сигнальные огни, дым и дорожные конусы.
- Ведомство потребовало от компании в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки. Кроме того, до конца месяца NHTSA планирует провести встречи с разработчиками беспилотного транспорта, чтобы обсудить возможные технические решения. В Zoox сообщили, что уже подготовили обновление программного обеспечения. Оно должно улучшить способность системы обнаруживать густой дым и корректно реагировать на такие дорожные ситуации.
Ранее компания Zoox уже отзывала свои роботакси из-за массовых выездов на встречную полосу. Менее чем за полгода было зафиксировано более 60 попыток выезда беспилотников на «встречку».
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