Доступные кредиты, локализация «китайцев», модели роста для дилеров. Бизнес-дайджест с 25 по 31 июля

Российский авторынок постепенно переходит от борьбы за выживание к поиску новых точек роста. Банки продолжают смягчать условия автокредитования, что повышает доступность покупки автомобиля, хотя сами кредиты россияне оформляют на рекордно длительные сроки. Китайские бренды всё глубже интегрируются в российский рынок: больше половины проданных автомобилей уже собирают внутри страны, а расходы на подержанные китайские машины за год выросли почти вдвое. Одновременно меняются предпочтения покупателей — растёт спрос на полноприводные автомобили и электрокары, а у новых автомобилей с автоматической трансмиссией сменился лидер.
В центре внимания Журнала Авто.ру на этой неделе оказались и новые бизнес-практики дилеров. Мы рассказывали, как липецкий дилер смог создать прибыльное комиссионное направление, разобрали необычный маркетинговый кейс с новогодним мультфильмом, который помог автосервису заработать, а также объяснили, почему General Motors фактически забирает у дилеров контроль над рынком автомобилей с пробегом.
Новости
Доступность автокредитов в РФ растёт второй квартал подряд. К такому выводу пришли аналитики еКредит (входит в Авто.ру) после изучения данных по рынку автокредитования за II квартал 2026 года. Уровень одобрения заявок показывает положительную динамику, включая кредиты на автомобили с пробегом, а средняя процентная ставка продолжает снижаться.
54% из всех реализованных в нашей стране за первые полгода 2026-го автомобилей китайских брендов были собраны на территории России. В прошлом году доля локализованных «китайцев» в общем объёме продаж составляла лишь 32%. Лидирует по масштабам отечественной сборки бренд Haval.
По итогам первой половины 2026 года продажи автомобилей брендов, относящих себя к премиальным, выросли в РФ на 30% — до 61,1 тысячи единиц. Если в прошлом году самым продаваемым автомобилем этого сегмента был Tank 300, то по итогам полугодия он сместился на вторую позицию, уступив лидерство кроссоверу Voyah Free. Десятка самых популярных моделей состоит главным образом из «китайцев», включая в себя лишь два кроссовера европейских брендов.
Из-за ситуации с топливом крупные автозапчасти подорожали в России на 10–12%. Кроме того, заметно выросли сроки поставки запчастей. Стоимость поставок запчастей на фоне сложностей с топливом выросла примерно на 30%, однако наиболее серьёзно подорожание логистики отразилось на цене крупных деталей. Это, к примеру, компоненты кузова и несъёмные металлические элементы. При этом более лёгкие запчасти тоже подорожали, но не так заметно — на величину от одного до двух процентов.
Кейсы
Классический автомобильный бизнес традиционно считается серьёзным, а порой даже суровым. Дилеры продают «железо», рассказывают клиентам о технических характеристиках и объёме багажника, выгоде трейд-ина или кредита. Но как привлечь внимание, если на календаре декабрь, а рынок утопает в рекламных баннерах «успей купить со скидкой»? В группе компаний «Автокласс» решили, что в преддверии Нового года людям нужно праздничное тепло. Так родился первый в автобизнесе региона полноценный новогодний мультфильм, который не только разбудил клиентов, но и принёс компании прибыль уже на этапе показа рекламы.
Компания «Сатурн» хорошо известна жителям Липецка, которые хоть раз интересовались покупкой автомобиля. Дилер работает на рынке с 2006 года, торгует более чем 15 марками. Но вот комиссионного направления в ДЦ «Сатурн-Л», входящем в состав ГК «Сатурн», раньше не было. Необходимость в нём появилась в начале 2026 года. Тогда продажи новых автомобилей снизились, а вместе с ними — поток машин по trade-in и trade-up, которыми пополняли склад. Компании понадобился новый источник автомобилей и надёжный, понятный для покупателей сервис.
General Motors ведёт двойственную игру с собственными дилерами. Помогая им продавать больше подержанных машин и приводя новых покупателей, концерн с июня обязал вести такие продажи только через свою онлайн-площадку CarBravo, забрав под контроль канал, который прежде принадлежал самим дилерам. С июня 2026 года дилеры Chevrolet, Buick и GMC в США продают сертифицированные подержанные машины только через CarBravo — площадку, которую GM запустила ещё в 2023 году. Разбираемся в нюансах американского кейса, который невозможно повторить в России.