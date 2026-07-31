Доступные кредиты, локализация «китайцев», модели роста для дилеров. Бизнес-дайджест с 25 по 31 июля

Российский авторынок постепенно переходит от борьбы за выживание к поиску новых точек роста. Банки продолжают смягчать условия автокредитования, что повышает доступность покупки автомобиля, хотя сами кредиты россияне оформляют на рекордно длительные сроки. Китайские бренды всё глубже интегрируются в российский рынок: больше половины проданных автомобилей уже собирают внутри страны, а расходы на подержанные китайские машины за год выросли почти вдвое. Одновременно меняются предпочтения покупателей — растёт спрос на полноприводные автомобили и электрокары, а у новых автомобилей с автоматической трансмиссией сменился лидер.

В центре внимания Журнала Авто.ру на этой неделе оказались и новые бизнес-практики дилеров. Мы рассказывали, как липецкий дилер смог создать прибыльное комиссионное направление, разобрали необычный маркетинговый кейс с новогодним мультфильмом, который помог автосервису заработать, а также объяснили, почему General Motors фактически забирает у дилеров контроль над рынком автомобилей с пробегом.

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Доступность автокредитов в РФ растёт второй квартал подряд. К такому выводу пришли аналитики еКредит (входит в Авто.ру) после изучения данных по рынку автокредитования за II квартал 2026 года. Уровень одобрения заявок показывает положительную динамику, включая кредиты на автомобили с пробегом, а средняя процентная ставка продолжает снижаться.