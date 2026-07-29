Больше половины проданных в России «китайцев» собрали внутри страны

54% из всех реализованных в нашей стране за первые полгода 2026-го автомобилей китайских брендов были собраны на территории России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинга». В прошлом году доля локализованных «китайцев» в общем объёме продаж составляла лишь 32%. Лидирует по масштабам отечественной сборки бренд Haval.
- Всего с января по июнь в нашей стране продали 130,9 тысячи локализованных машин китайских брендов — на 42% больше, чем годом ранее. Число марок из КНР, запустивших сборку своих автомобилей в России, достигло 18.
- У лидирующей по объёмам локального производства марки Haval на долю машин, выпущенных в РФ, приходится 94%. Всего таких машин было продано 78,9 тысячи. У Jaecoo масштаб российской сборки вырос за год почти в 13 раз, составив 12,3 тысячи автомобилей, у Jetour рост — 128%, до 11,2 тысячи машин. Концерн Chery, напротив, отметился 87-процентным падением в годовом выражении, сократив продажи автомобилей, выпущенных в РФ, с 27,5 до 3,5 тысячи единиц. Впрочем, это объясняется миграцией модельного ряда Chery под новые российские бренды, показатели которых аналитики в своём исследовании не учитывали.
- Лидерами по доле российских машин можно считать марку Voyah, у которой 97% всех проданных в нашей стране автомобилей (7,5 тысячи) имеют местное происхождение, а также BAIC. В абсолютном исчислении показатели этого бренда невелики и составляют лишь 879 автомобилей, но все они собраны на калининградском «Автоторе».
В июне российские автозаводы выпустили на 73,2% больше легковых автомобилей, чем в том же месяце 2025-го. Спрос на машины отечественного производства в первый месяц лета показал прибавку более 46%. Соответственно, доля техники локальной сборки в общем объёме продаж достигла 63,4%.
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