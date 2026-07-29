Больше половины проданных в России «китайцев» собрали внутри страны

Всего с января по июнь в нашей стране продали 130,9 тысячи локализованных машин китайских брендов — на 42% больше, чем годом ранее. Число марок из КНР, запустивших сборку своих автомобилей в России, достигло 18.

У лидирующей по объёмам локального производства марки Haval на долю машин, выпущенных в РФ, приходится 94%. Всего таких машин было продано 78,9 тысячи. У Jaecoo масштаб российской сборки вырос за год почти в 13 раз, составив 12,3 тысячи автомобилей, у Jetour рост — 128%, до 11,2 тысячи машин. Концерн Chery, напротив, отметился 87-процентным падением в годовом выражении, сократив продажи автомобилей, выпущенных в РФ, с 27,5 до 3,5 тысячи единиц. Впрочем, это объясняется миграцией модельного ряда Chery под новые российские бренды, показатели которых аналитики в своём исследовании не учитывали.