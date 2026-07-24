Автокредиты идут в рост, гибриды набирают популярность, а Китай сбавляет темп. Бизнес-дайджест с 18 по 24 июля

Российский автомобильный рынок продолжает меняться. На этой неделе стало известно, что за июнь банки нарастили выдачу автокредитов, парк электромобилей в стране приблизился к отметке в 100 тысяч машин, а интерес покупателей к подержанным гибридам обновил рекорд. Одновременно вторичный рынок Санкт-Петербурга продемонстрировал рост цен и покупательской активности, российские автозаводы заметно увеличили выпуск автомобилей, и импорт машин из Китая достиг исторического максимума. При этом появились и тревожные сигналы: крупнейшему автомобильному рынку мира — китайскому — впервые за несколько лет прогнозируют серьёзное сокращение продаж. Кроме того, на этой неделе Журнал Авто.ру разбирался, как меняется рынок коммерческого транспорта и почему привычная модель работы дилеров с ним постепенно уходит в прошлое.
Новости
Объём рынка автокредитования в России по итогам первой половины 2026 года вырос на 15,4% в количественном выражении и на 41% в денежном. За указанный период банки выдали 583,4 тысячи кредитов на покупку транспортных средств на общую сумму 895 миллиардов рублей.
На российском вторичном авторынке зафиксирован существенный рост интереса к подержанным гибридным автомобилям. По данным аналитиков сервиса Авто.ру, в июне 2026 года спрос на модели с гибридной силовой установкой увеличился более чем на 30% по сравнению с январём текущего года и на 60% относительно показателя июня 2025-го.
В первом полугодии поставки легковушек из Китая в Россию увеличились в 2,3 раза, или на 134,7%, до рекордных для этого периода 6,24 млрд долларов. Это больше предыдущего пикового значения, зафиксированного в первой половине 2024 года, когда было ввезено машин на 6,22 млрд.
Аналитика и исследования
Июнь на вторичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области стал месяцем подорожания: цены на автомобили с пробегом выросли практически во всех сегментах, причём наиболее заметно — у дилеров. При этом объём предложения почти не изменился, а интерес покупателей повысился: пользователи чаще просматривали объявления, активнее открывали контакты продавцов и добавляли понравившиеся автомобили в избранное.
За последние 5 лет рынок комтранса прошёл гораздо более фундаментальные изменения, чем рынок легковых автомобилей: уход европейских производителей, подмена классических дистрибьюторов лизинговыми компаниями и стремительная экспансия китайских брендов. Всё это разрушило привычную экосистему. Что пришло на смену, Авто.ру рассказал эксперт автобизнеса.