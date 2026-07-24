Автокредиты идут в рост, гибриды набирают популярность, а Китай сбавляет темп. Бизнес-дайджест с 18 по 24 июля

Российский автомобильный рынок продолжает меняться. На этой неделе стало известно, что за июнь банки нарастили выдачу автокредитов, парк электромобилей в стране приблизился к отметке в 100 тысяч машин, а интерес покупателей к подержанным гибридам обновил рекорд. Одновременно вторичный рынок Санкт-Петербурга продемонстрировал рост цен и покупательской активности, российские автозаводы заметно увеличили выпуск автомобилей, и импорт машин из Китая достиг исторического максимума. При этом появились и тревожные сигналы: крупнейшему автомобильному рынку мира — китайскому — впервые за несколько лет прогнозируют серьёзное сокращение продаж. Кроме того, на этой неделе Журнал Авто.ру разбирался, как меняется рынок коммерческого транспорта и почему привычная модель работы дилеров с ним постепенно уходит в прошлое.

Новости

Объём рынка автокредитования в России по итогам первой половины 2026 года вырос на 15,4% в количественном выражении и на 41% в денежном. За указанный период банки выдали 583,4 тысячи кредитов на покупку транспортных средств на общую сумму 895 миллиардов рублей.