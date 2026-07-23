За полгода рынок автокредитования вырос по всем показателям

Объём рынка автокредитования в России по итогам первой половины 2026 года вырос на 15,4% в количественном выражении и на 41% в денежном. За указанный период банки выдали 583,4 тысячи кредитов на покупку транспортных средств на общую сумму 895 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Frank RG и «Автостат», которые обнародовал в своём телеграм-канале Сергей Целиков.
- Сегмент подержанных машин продемонстрировал более высокую динамику: количество ссуд, выданных на автомобили с пробегом, увеличилось на 23%, тогда как спрос на финансирование новых машин вырос на 10,5%. Параллельно зафиксирован рост среднего размера займа. Для новых автомобилей данный показатель поднялся на 15% и составил 1,64 миллиона рублей, а для сегмента б/у — на 21%, достигнув 1,43 миллиона рублей.
- На рынке наблюдается тенденция к увеличению периода кредитования. Средний срок выданных автокредитов увеличился с 5,5 года в середине прошлого года до 6,2 года в текущем периоде. При этом покупатели подержанных транспортных средств оформляют обязательства на более длительный срок (в среднем 6,6 года), чем покупатели новых машин (5,9 года).
- Одновременно с этим улучшились ключевые условия кредитования для заёмщиков. Средняя ставка по займам на новые автомобили снизилась с 11,1 до 10,3%, а в сегменте машин с пробегом произошло сокращение с 26,2 до 19,8%. На этом фоне банки стали чаще одобрять заявки: уровень одобрения по новым авто вырос с 40 до 43%, а в подержанном сегменте увеличился с 27 до 32%.
Днём ранее вышла статистика от Национального бюро кредитных историй: в июне 2026 года в России было оформлено 100,2 тысячи автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 12,7% превосходит показатель июня 2025-го.
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