За полгода рынок автокредитования вырос по всем показателям

Одновременно с этим улучшились ключевые условия кредитования для заёмщиков. Средняя ставка по займам на новые автомобили снизилась с 11,1 до 10,3%, а в сегменте машин с пробегом произошло сокращение с 26,2 до 19,8%. На этом фоне банки стали чаще одобрять заявки: уровень одобрения по новым авто вырос с 40 до 43%, а в подержанном сегменте увеличился с 27 до 32%.