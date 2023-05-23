Audi переведёт культовый Sport Quattro на электротягу

Оба спорткара оформлены в сочетании серого, белого и фиолетового цветов, и оба задействованы в буксировке лыжников по заснеженному горному склону. При этом на задней стойке винтажного хэтча можно увидеть надпись e-tron, которой Audi обозначает свои электромобили.