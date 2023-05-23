Audi переведёт культовый Sport Quattro на электротягу

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Компания Audi опубликовала видеотизер, которым анонсировала сразу два необычных концепта. Ролик посвящён главным образом особой версии электрокара RS e-tron GT, которая получит название Ice Race. В то же время в видео можно увидеть и экземпляр культовой раллийной Sport Quattro, оформленной аналогичным образом. Никакие подробности пока не сообщаются, премьера назначена на 28 мая.
В конце мая Audi Sport анонсировала сразу 10 новинок — спорткаров из линейки RS как с электрическими, так и с бензиновыми моторами. Не исключено, показ концептов станет началом этого процесса, который затянется до 2026 года.
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