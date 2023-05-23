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Audi переведёт культовый Sport Quattro на электротягу

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Дмитрий Елизаров

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Компания Audi опубликовала видеотизер, которым анонсировала сразу два необычных концепта. Ролик посвящён главным образом особой версии электрокара RS e-tron GT, которая получит название Ice Race. В то же время в видео можно увидеть и экземпляр культовой раллийной Sport Quattro, оформленной аналогичным образом. Никакие подробности пока не сообщаются, премьера назначена на 28 мая.

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  • Оба спорткара оформлены в сочетании серого, белого и фиолетового цветов, и оба задействованы в буксировке лыжников по заснеженному горному склону. При этом на задней стойке винтажного хэтча можно увидеть надпись e-tron, которой Audi обозначает свои электромобили.
  • Демонстрация RS e-tron GT Ice Race сопровождается пояснительной надписью, что модифицированный автомобиль не допущен на дороги общего пользования и недоступен для покупки. По всей видимости, такой электрокар будет построен в единственном экземпляре.
  • Возможно, обе будущих новинки разработаны в рамках празднования 40-летнего юбилея подразделения Audi Sport. Оно было основано 10 октября 1983 года под первоначальным названием quattro GmbH.

В конце мая Audi Sport анонсировала сразу 10 новинок — спорткаров из линейки RS как с электрическими, так и с бензиновыми моторами. Не исключено, показ концептов станет началом этого процесса, который затянется до 2026 года.

Из этих двух Audi какой бы предпочли?

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