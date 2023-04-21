Оставить коммент

Компания Continental продала свой шинный завод в России

Электрический наследник Audi A8 станет самой мощной моделью бренда

Новости

Александр Орехов

Комменты

Новый представительский электромобиль Audi, который выпустят в следующем году на замену флагманскому седану A8, станет самой мощной моделью бренда. Об этом пишет издание Autocar, не уточняя источника: британские журналисты просто утверждают, что существуют некие «первые признаки» этого. В то же время они сомневаются, что серийная новинка дотянет до характеристик позапрошлогоднего концепта grandsphere, который теперь уже официально является её предвестником.

Читайте нас в Дзене!

Audi grandsphere concept 2021 года

  • Чтобы стать мощнейшим Audi, новый A8 должен превзойти не только бензиновый суперуниверсал RS 6 Avant performance с четырёхлитровым V8 на 630 л.с. и 850 Нм, но и батарейное «четырёхдверное купе» RS e-tron GT, чья двухмоторная установка выдаёт на пике 646 л.с. и 830 Нм. Для сравнения, характеристики Audi grandsphere — 721 л.с. и 960 Нм. 
  • Таким образом, новый флагман Четырёх колец должен быть примерно сопоставим с ключевыми конкурентами — Mercedes-AMG EQS 53 (658 л.с. и 949 Нм) и BMW i7 M70 (660 л.с. и 1015 Нм). Разгон до первой сотни займёт менее четырёх секунд.
  • О том, что следующий A8 будет очень похож на Audi grandsphere, в этом январе рассказал шеф-дизайнер бренда Марк Лихте. Электромобиль построят на самой большой версии «тележки» Premium Platform Electric (PPE), которую уже несколько лет разрабатывают совместно с Porsche. Она имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, поддерживает 270-киловаттную зарядку и автопилот предпоследнего уровня автономности.

Впервые PPE применят уже в этом году для двух кроссоверов — Audi Q6 e-tron и Porsche Macan EV. Она же ляжет в основу новых батарейных семейств A4 и A6, включая их «заряженные» RS-модификации. В общей сложности в Ингольштадте готовят на ближайшую пару–тройку лет более 20 новинок, многие из которых будут электрическими.

Готовы к такому перевоплощению флагманской Audi?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании