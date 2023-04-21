Электрический наследник Audi A8 станет самой мощной моделью бренда

Новый представительский электромобиль Audi, который выпустят в следующем году на замену флагманскому седану A8, станет самой мощной моделью бренда. Об этом пишет издание Autocar, не уточняя источника: британские журналисты просто утверждают, что существуют некие «первые признаки» этого. В то же время они сомневаются, что серийная новинка дотянет до характеристик позапрошлогоднего концепта grandsphere, который теперь уже официально является её предвестником.