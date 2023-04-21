Электрический наследник Audi A8 станет самой мощной моделью бренда

Новый представительский электромобиль Audi, который выпустят в следующем году на замену флагманскому седану A8, станет самой мощной моделью бренда. Об этом пишет издание Autocar, не уточняя источника: британские журналисты просто утверждают, что существуют некие «первые признаки» этого. В то же время они сомневаются, что серийная новинка дотянет до характеристик позапрошлогоднего концепта grandsphere, который теперь уже официально является её предвестником.
- Чтобы стать мощнейшим Audi, новый A8 должен превзойти не только бензиновый суперуниверсал RS 6 Avant performance с четырёхлитровым V8 на 630 л.с. и 850 Нм, но и батарейное «четырёхдверное купе» RS e-tron GT, чья двухмоторная установка выдаёт на пике 646 л.с. и 830 Нм. Для сравнения, характеристики Audi grandsphere — 721 л.с. и 960 Нм.
- Таким образом, новый флагман Четырёх колец должен быть примерно сопоставим с ключевыми конкурентами — Mercedes-AMG EQS 53 (658 л.с. и 949 Нм) и BMW i7 M70 (660 л.с. и 1015 Нм). Разгон до первой сотни займёт менее четырёх секунд.
- О том, что следующий A8 будет очень похож на Audi grandsphere, в этом январе рассказал шеф-дизайнер бренда Марк Лихте. Электромобиль построят на самой большой версии «тележки» Premium Platform Electric (PPE), которую уже несколько лет разрабатывают совместно с Porsche. Она имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, поддерживает 270-киловаттную зарядку и автопилот предпоследнего уровня автономности.
Впервые PPE применят уже в этом году для двух кроссоверов — Audi Q6 e-tron и Porsche Macan EV. Она же ляжет в основу новых батарейных семейств A4 и A6, включая их «заряженные» RS-модификации. В общей сложности в Ингольштадте готовят на ближайшую пару–тройку лет более 20 новинок, многие из которых будут электрическими.