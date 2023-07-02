Ателье Mansory показало «золотой» Urus с 24-дюймовыми колёсными дисками

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Слабонервным не смотреть: 10 безумных проектов ателье Mansory
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Известное эпатажными тюнинг-проектами ателье Mansory пополнило свою товарную линейку 24-дюймовыми коваными дисками FD.15. Для демонстрации колёс компания выбрала собственный кроссовер Venatus, созданный на базе Lamborghini Urus. Фотографии машины опубликовали в официальном аккаунте на Facebook*.
Ранее этим летом Mansory сделал похожим на Lamborghini Urus соплатформенный Audi RS Q8. Кроссоверу немецкой марки также переосмыслили аэродинамическое оперение с использованием новых карбоновых деталей и форсировали четырёхлитровую «турбовосьмёрку» с 600 л.с. и 800 Нм до 780 л.с. и 1000 Нм соответственно.
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