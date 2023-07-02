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АвтоВАЗ готовит обновления для «Нивы»

Ателье Mansory показало «золотой» Urus с 24-дюймовыми колёсными дисками

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Александр Орехов

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Известное эпатажными тюнинг-проектами ателье Mansory пополнило свою товарную линейку 24-дюймовыми коваными дисками FD.15. Для демонстрации колёс компания выбрала собственный кроссовер Venatus, созданный на базе Lamborghini Urus. Фотографии машины опубликовали в официальном аккаунте на Facebook*.

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  • Сообщается, что новые диски типоразмеров 10x24 и 12,5x24 подойдут для любой из версий Уруса. Вдобавок к ним демонстрационный Mansory Venatus получил кузов золотистого оттенка Bronzo Zenas, а также белый кожаный салон со вставками из карбона, которые присутствуют, в том числе, на рулевом колесе и передней панели.
  • В остальном новый экземпляр не отличается от Venatus Evo S, представленного летом прошлого года. Донорский кроссовер снабдили новым аэродинамическим обвесом, включающим увеличенный передний сплиттер, винглеты, альтернативные боковые пороги и антикрыло. Также на кузов добавили более крупные воздуховоды в нескольких местах, а четырёхлитровый V8 форсировали до 900 л.с. и 1100 Нм.
  • Благодаря этим доработкам вседорожник от Mansory набирает сотню за 2,9 секунды и может разогнаться до максимальных 323 км/ч. Для сравнения, показатели заводского 666-сильного Lamborghini Urus Performante — 3,3 секунды и 306 км/ч соответственно.

Ранее этим летом Mansory сделал похожим на Lamborghini Urus соплатформенный Audi RS Q8. Кроссоверу немецкой марки также переосмыслили аэродинамическое оперение с использованием новых карбоновых деталей и форсировали четырёхлитровую «турбовосьмёрку» с 600 л.с. и 800 Нм до 780 л.с. и 1000 Нм соответственно.

*Сервис, запрещенный на территории РФ

Нравятся машины от Mansory?

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