Ателье Mansory показало «золотой» Urus с 24-дюймовыми колёсными дисками

В остальном новый экземпляр не отличается от Venatus Evo S, представленного летом прошлого года. Донорский кроссовер снабдили новым аэродинамическим обвесом, включающим увеличенный передний сплиттер, винглеты, альтернативные боковые пороги и антикрыло. Также на кузов добавили более крупные воздуховоды в нескольких местах, а четырёхлитровый V8 форсировали до 900 л.с. и 1100 Нм.

Благодаря этим доработкам вседорожник от Mansory набирает сотню за 2,9 секунды и может разогнаться до максимальных 323 км/ч. Для сравнения, показатели заводского 666-сильного Lamborghini Urus Performante — 3,3 секунды и 306 км/ч соответственно.

Ранее этим летом Mansory сделал похожим на Lamborghini Urus соплатформенный Audi RS Q8. Кроссоверу немецкой марки также переосмыслили аэродинамическое оперение с использованием новых карбоновых деталей и форсировали четырёхлитровую «турбовосьмёрку» с 600 л.с. и 800 Нм до 780 л.с. и 1000 Нм соответственно.

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