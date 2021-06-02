Американцы создали дальнобойный электромотоцикл с полным приводом

Американский стартап Zaiser представил некоторые подробности о своём первом электромотоцикле. Его обещают сделать в стилистике круизёра, с запасом хода более 480 километров и доступным по цене, пишет портал Electrek.
Как отмечает издание, до сих пор почти все «зелёные» байки обладали сравнительно небольшим запасом хода и были дороже своих бензиновых аналогов. Zaiser собирается решить обе этих проблемы в своём первенце. Кроме того, похожий на классический американский чоппер-круизёр, он тоже отличается от всего представленного ранее. Электробайки в основном делают компактными или вовсе в виде скутеров.
Батарею поставят ёмкостью 17,3 кВт⋅ч. Максимальная скорость электробайка составит
193 км/ч.
Среди фишек – полный привод, реализованный за счёт индивидуальных моторов на каждом из колёс. Батареи будут модульными. Пока непонятно, что под этим подразумевается: возможность варьировать ёмкость под желание клиента или функция лёгкого съёма для зарядки. Но второе вряд ли, так как блок будет весить около 100 килограммов или даже больше.
Пока Zaiser существует только на компьютерных рендерах. Однако создатели обещают товарный образец уже к концу года. Цену хотят удержать в США в пределах 25 000 долларов (1,8 миллиона рублей). Для сравнения: более компактный Harley-Davidson LiveWire с запасом хода до 250 километров стартует за океаном с 30 тысяч, а его бензиновый одноклассник из линейки Харлея стоит втрое дешевле.
Ранее электрический мотоцикл появился в модельной линейке Harley-Davidson. В будущем компания планирует создать отдельный суббренд по выпуску электрических байков под названием LiveWire. Как ожидает компания, он должен стать самым востребованным брендом электромотоциклов, а компания в целом — лидером этого экзотического пока рынка.
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