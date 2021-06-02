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Американцы создали дальнобойный электромотоцикл с полным приводом

Американский стартап Zaiser представил некоторые подробности о своём первом электромотоцикле с запасом хода более 480 километров
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Американский стартап Zaiser представил некоторые подроб­ности о своём первом электро­мотоцикле. Его обещают сделать в стилистике круизёра, с запасом хода более 480 километров и доступным по цене, пишет портал Electrek.

  • Как отмечает издание, до сих пор почти все «зелёные» байки обладали сравни­тельно небольшим запасом хода и были дороже своих бензиновых аналогов. Zaiser собирается решить обе этих проблемы в своём первенце. Кроме того, похожий на классический американ­ский чоппер-круизёр, он тоже отличается от всего представ­ленного ранее. Электробайки в основном делают компактными или вовсе в виде скутеров.

  • Батарею поставят ёмкостью 17,3 кВт⋅ч. Максимальная скорость электро­байка составит 193 км/ч.

  • Среди фишек – полный привод, реализованный за счёт индивиду­альных моторов на каждом из колёс. Батареи будут модуль­ными. Пока непонятно, что под этим подразуме­вается: возможность варьировать ёмкость под желание клиента или функция лёгкого съёма для зарядки. Но второе вряд ли, так как блок будет весить около 100 килограммов или даже больше.

  • Пока Zaiser существует только на компьютерных рендерах. Однако создатели обещают товарный образец уже к концу года. Цену хотят удержать в США в пределах 25 000 долларов (1,8 миллиона рублей). Для сравнения: более компактный Harley-Davidson LiveWire с запасом хода до 250 километров стартует за океаном с 30 тысяч, а его бензиновый одно­классник из линейки Харлея стоит втрое дешевле.

  • Ранее электрический мотоцикл появился в модельной линейке Harley-Davidson. В будущем компания планирует создать отдельный суббренд по выпуску электриче­ских байков под названием LiveWire. Как ожидает компания, он должен стать самым востребо­ванным брендом электро­мотоциклов, а компания в целом — лидером этого экзотиче­ского пока рынка.

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#Мотоциклы
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