Американцы создали дальнобойный электромотоцикл с полным приводом

Как отмечает издание, до сих пор почти все «зелёные» байки обладали сравни­тельно небольшим запасом хода и были дороже своих бензиновых аналогов. Zaiser собирается решить обе этих проблемы в своём первенце. Кроме того, похожий на классический американ­ский чоппер-круизёр, он тоже отличается от всего представ­ленного ранее. Электробайки в основном делают компактными или вовсе в виде скутеров.

Батарею поставят ёмкостью 17,3 кВт⋅ч. Максимальная скорость электро­байка составит 193 км/ч.

Среди фишек – полный привод, реализованный за счёт индивиду­альных моторов на каждом из колёс. Батареи будут модуль­ными. Пока непонятно, что под этим подразуме­вается: возможность варьировать ёмкость под желание клиента или функция лёгкого съёма для зарядки. Но второе вряд ли, так как блок будет весить около 100 килограммов или даже больше.

Пока Zaiser существует только на компьютерных рендерах. Однако создатели обещают товарный образец уже к концу года. Цену хотят удержать в США в пределах 25 000 долларов (1,8 миллиона рублей). Для сравнения: более компактный Harley-Davidson LiveWire с запасом хода до 250 километров стартует за океаном с 30 тысяч, а его бензиновый одно­классник из линейки Харлея стоит втрое дешевле.