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Ателье Manhart добавило BMW X5 M больше 100 лошадиных сил

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Кирилл Малышев

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Ателье Manhart представило проект MHX5 700. Это суперкроссовер BMW X5 M, которому добавили больше 100 лошадиных сил. Машине также доработали внешность, сделав её ещё агрессивнее.

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  • Мощность «битурбовосьмёрки» объёмом 4,4 литра подняли с 625 до 730 сил. Прибавку обеспечил новый блок управления двигателем в сочетании с кастомной выхлопной системой. На некоторых рынках (где это разрешено) удалят каталитический нейтрализатор.
  • Стоковую подвеску заменили на регулируемую с койловерами. На матово-чёрные литые диски надеты шины размерностью 315/25 ZR23. Элементы внешнего обвеса изготовлены из карбона и выделены красными акцентами.
  • Интерьер после тюнинга почти не изменился. Ему добавили лишь несколько неброских углепластиковых вставок. Все эмблемы BMW снаружи и в салоне заменили на логотипы Manhart. Всего сделают 10 таких автомобилей.

Ранее в Manhart сделали на 120 лошадиных сил мощнее последнее поколение Range Rover. У него тоже двигатель 4.4 V8 от BMW. Отдачу подняли с 530 до 650 сил. Диаметр колёсных дисков увеличили до 24 дюймов.

Тюнинг BMW M…

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