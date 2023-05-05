Ателье Manhart добавило BMW X5 M больше 100 лошадиных сил

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Ателье Manhart представило проект MHX5 700. Это суперкроссовер BMW X5 M, которому добавили больше 100 лошадиных сил. Машине также доработали внешность, сделав её ещё агрессивнее.
Ранее в Manhart сделали на 120 лошадиных сил мощнее последнее поколение Range Rover. У него тоже двигатель 4.4 V8 от BMW. Отдачу подняли с 530 до 650 сил. Диаметр колёсных дисков увеличили до 24 дюймов.
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