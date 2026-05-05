Ателье ABT создало гибридную альтернативу батарейному Audi S6 e-tron

Семейство Audi A6 актуального поколения с топливными силовыми установками пока не включает в себя «подогретую» S-версию — она есть лишь у электрокаров с тем же индексом. Ателье ABT Sportsline закрывает этот пробел, добавляя одному из гибридов более 60 сил, а также дорабатывая ходовую часть и внешний вид. Полный пакет модификаций обойдётся в 15,5 тысячи евро.