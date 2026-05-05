Ателье ABT создало гибридную альтернативу батарейному Audi S6 e-tron

Семейство Audi A6 актуального поколения с топливными силовыми установками пока не включает в себя «подогретую» S-версию — она есть лишь у электрокаров с тем же индексом. Ателье ABT Sportsline закрывает этот пробел, добавляя одному из гибридов более 60 сил, а также дорабатывая ходовую часть и внешний вид. Полный пакет модификаций обойдётся в 15,5 тысячи евро.
- За основу для проекта была взята модификация eHybrid quattro, силовая установка которой состоит из 2,0-литрового турбомотора и электрической надстройки. Штатно она развивает 367 л.с. и 500 Нм, но тюнеры за счёт нового блока управления ДВС увеличивают совокупную отдачу до 428 л.с. и 550 Нм. Заводские семиступенчатый «робот» и полный привод сохраняются.
- Среди модификаций для шасси упомянуты новые пружины, уменьшающие дорожный просвет и улучшающие управляемость, а также 21-дюймовые колёсные диски ABT Sport HR21. Для кузова тюнеры предлагают альтернативный передний сплиттер и более массивный спойлер крышки багажника. Кроме того, гибрид можно украсить новыми оконечниками выхлопной системы. Единственная модификация интерьера — фирменные коврики.
- Ателье продаёт составляющие комплекта и по отдельности. К примеру, увеличение мощности обойдётся в 2990 евро, а набор колёс в 7600 евро.
Ещё один немецкий универсал в конце апреля пережил более серьёзную доработку. Ателье G-Power форсировало силовую установку BMW M5 до 1000 л.с. и 1250 Нм, оценив пакет в 31,3 тысячи евро.
Видите смысл в тюнинге гибридов?
А чем он отличается от обычного тюнинга?
Пока не научатся перенастраивать электрику, смысла никакого
