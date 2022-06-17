Оставить коммент

Ferrari не будет оснащать свои суперкары полноценным автопилотом

Американский стартап сделал батарею, заряжающуюся на 98% за десять минут

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Стартап Enovix из Калифорнии представил инновационный аккумулятор, созданный по запатентованной им технологии. Если батарея подтвердит заявленные характеристики после всех тестов, она поможет электромобилям сделать качественный рывок, пишет Autoevolution.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • Одна из главных проблем электрокаров — долгая зарядка. Даже на быстрых станциях пополнение энергии с 5 до 80% обычно занимает до получаса времени, что заметно дольше заправки бензином. Enovix утверждает, что его аккумулятор заряжается с нуля до 98% менее чем за 10 минут.
  • У батареи есть и другие преимущества. Использование кремниевого анода вместо графитового позволило удерживать в несколько раз больше энергии. После 1000 циклов разрядки аккумулятор Enovix сохранил 93% ёмкости. Кроме того, благодаря особой структуре при зарядке нет перегрева и, соответственно, риска воспламенения.
  • Нюанс заключается в том, что пока разработчики провели тесты на примере совсем небольших батарей (0,27–2,7 А·ч). В электро­мобилях используются аккумуляторы на 50 А·ч и больше. Проверка свойств аккумуляторов «в натуральную величину» ещё только предстоит.

В прошлом году немецкие компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy заявили о создании батареи, на зарядку которой до 20 кВт потребуется всего 90 секунд. Однако проблема та же, что и у калифорнийского стартапа: разработка годится для компактных транспортных средств.

Что для вас важнее в батарее электромобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании