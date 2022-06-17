Американский стартап сделал батарею, заряжающуюся на 98% за десять минут

Нюанс заключается в том, что пока разработчики провели тесты на примере совсем небольших батарей (0,27–2,7 А

·ч). В электро­мобилях используются аккумуляторы на 50 А·ч и больше. Проверка свойств аккумуляторов «в натуральную величину» ещё только предстоит.