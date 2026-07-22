Acura выпустит конкурента большому кроссоверу Lexus

Трёхрядная новинка, по предварительным данным, будет комплектоваться не крупным ДВС, а более традиционной для японских брендов гибридной силовой установкой на базе малообъёмного мотора. Разработка установки ведётся параллельно с самим кроссовером. Никакие технические характеристики на данный момент не сообщаются.

По версии издания, новая модель позволит бренду Acura закрепиться в набирающем обороты сегменте полноразмерных премиальных вседорожников. Сейчас марка в нём не присутствует, тогда как в 2025 году объём этой части рынка в США составил почти 200 тысяч автомобилей.