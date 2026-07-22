Acura выпустит конкурента большому кроссоверу Lexus

Компания Acura работает над новым кроссовером, который станет самым крупным в линейке и займёт место на ступень выше нынешнего MDX. Источники издания Automotive News утверждают, что будущая новинка носит внутризаводское обозначение Acura XL. На североамериканском рынке основным конкурентом этого кроссовера станет, как ожидается, полноразмерный Lexus TX, дебютировавший в 2023 году.
- Трёхрядная новинка, по предварительным данным, будет комплектоваться не крупным ДВС, а более традиционной для японских брендов гибридной силовой установкой на базе малообъёмного мотора. Разработка установки ведётся параллельно с самим кроссовером. Никакие технические характеристики на данный момент не сообщаются.
- По версии издания, новая модель позволит бренду Acura закрепиться в набирающем обороты сегменте полноразмерных премиальных вседорожников. Сейчас марка в нём не присутствует, тогда как в 2025 году объём этой части рынка в США составил почти 200 тысяч автомобилей.
- Инсайдеры уверяют, что начало сборки новинки запланировано на сентябрь 2029 года, а выпускать кроссовер будут на предприятии Honda в Алабаме. Ожидаемый ежегодный объём выпуска — 40 тысяч машин.
Компания Honda уже свернула несколько проектов новых моделей, разрабатывавшихся для США, но это коснулось только электрокаров. В конце весны сообщалось, что Honda приступила к разработке некоей новой архитектуры, которая поддерживает как полностью электрический привод, так и гибридные силовые установки.
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