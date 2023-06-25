Acura готовит «заряженные» электромобили Type S

У будущих электромобилей Acura появятся «горячие» версии с традиционным обозначением Type S. Об этом изданию Automotive News рассказал один из топ-менеджеров принадлежащей Хонде премиальной марки Эмиль Коркор. При этом ранее производитель уже объявил, что соответствующее исполнение получит его первая батарейная модель — кроссовер ZDX.
- Теперь же выяснилось, что он станет лишь первым представителем целого семейства «заряженных» электрокаров. По словам Эмиля Коркора, после перехода на электричество вся товарная линейка бренда вплоть до модели начального уровня по-прежнему будет ориентирована на клиентов, которым интересны спортивные машины. Соответственно, вариант с шильдиком Type S может появиться у каждой из готовящихся новинок.
- Чтобы выделиться среди конкурентов на постоянно разрастающемся рынке спортивных электромобилей, разработчики Acura будут уделять повышенное внимание не столько скоростным характеристикам, сколько ездовой динамике и характеру, чтобы владельцы могли получать удовольствие от вождения. Поэтому улучшения в сравнении с базовыми моделями будут связаны, например, с настройками подвески или управляющей тяговой батареей электроники.
Первые официальные фотографии с испытаний прототипа ZDX компания Acura опубликовала в конце прошлого года, причём это была именно модификация Type S. Сам по себе этот электрокар является премиальным аналогом кроссовера Honda Prologue. Оба построены на платформе Ultium концерна General Motors, поэтому выпускать их будут в Северной Америке. Рыночный дебют обоих запланирован на 2024 год.
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