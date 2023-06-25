Acura готовит «заряженные» электромобили Type S

Чтобы выделиться среди конкурентов на постоянно разрастающемся рынке спортивных электромобилей, разработчики Acura будут уделять повышенное внимание не столько скоростным характеристикам, сколько ездовой динамике и характеру, чтобы владельцы могли получать удовольствие от вождения. Поэтому улучшения в сравнении с базовыми моделями будут связаны, например, с настройками подвески или управляющей тяговой батареей электроники.

Первые официальные фотографии с испытаний прототипа ZDX компания Acura опубликовала в конце прошлого года, причём это была именно модификация Type S. Сам по себе этот электрокар является премиальным аналогом кроссовера Honda Prologue. Оба построены на платформе Ultium концерна General Motors, поэтому выпускать их будут в Северной Америке. Рыночный дебют обоих запланирован на 2024 год.