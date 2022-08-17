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Вторичка про Nissan
Patrol
4,6
96 отзывов
6 новых
531 с пробегом
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В продаже! Покорители оффроуда, которые стали (почти) бигфутами
3
27 апреля
Подборки
Вторичка
От Монстра до Кампуса: объявления недели на Авто.ру
2
2
19 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Экипированные вездеходы для фанатов оффроуда
7
1
13 февраля
Подборки
Вторичка
Путешествия
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
Ну очень крутые и яркие Nissan Patrol, которые можно купить на Авто.ру
17 августа 2022
Подборки
Вторичка
9 необычных внедорожников Nissan, которые можно купить на Авто.ру
3
5 февраля 2021
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