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Тесты про Nordcross
001
785 новых
12 с пробегом
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Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
12
26 июня
Тесты
Подборки
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
29
29 апреля
Тесты
Подборки
Тайный «папа»: экспертный тест Nordcross 001 — все плюсы и минусы
6
9
17 апреля
Тесты
Линк на Вольво: первый тест Nordcross 001, который притворяется моделью новой марки
2
14
26 февраля
Тесты
Видео
Мандариновый лагом: первый тест дважды притворяющегося Nordcross 001
18
21
9 февраля
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Nordcross
001
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