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про ГАЗ
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592 отзыва
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Путешествия
Двойной ответ внедорожникам и вэнам: экспертный тест «ГАЗ Соболь NN 4x4»
7
8
19 мая
Тесты
С подключением! Первый тест полноприводного и чисто пассажирского ГАЗ Соболь NN
15
4
1 апреля
Тесты
Антиурбанист: первый тест «Соболь» NN 4x4
23
27
31 марта 2025
Тесты
Тест «Соболя» NN: пять фактов о новинке на стыке минивэна и маршрутки
6
25
24 июня 2024
Тесты
Первенцы короля бездорожья: история и тест уникальных вездеходов Виталия Грачёва
3
5
21 июня 2020
Тесты
Волга из другой жизни: тест и история ГАЗ-3111
5
6
22 февраля 2019
Тесты
Видео
«Кортеж», но не AURUS: уникальная Волга за 4 миллиона рублей
1
29 января 2019
Тесты
Видео
Журнал Авто.ру
Тесты
ГАЗ
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