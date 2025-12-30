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Porsche продаёт свои доли в Bugatti и Rimac
2
27 апреля
Новости
Обновлённый BMW i7 получит батарею от производителя гиперкаров Rimac
8 апреля
Новости
Пилот-каскадёр Red Bull вслепую посадил самолёт на движущийся поезд
1
2
18 февраля
Новости
Видео
Долю Porsche в компании Bugatti хотят купить сторонние инвестфонды
2
30 декабря 2025
Новости
Покупатели особых Rimac Nevera R получат ключи от штаб-квартиры компании
2
1
19 декабря 2025
Новости
Rimac разработает твердотельные батареи для электрических Bugatti
10 декабря 2025
Новости
Компания Rimac намерена к 2026 году выкупить долю Porsche в СП, владеющим Bugatti
15 октября 2025
Новости
Фирма Rimac показала батареи со сверхбыстрой зарядкой и новые мощные моторы
1
9 сентября 2025
Новости
24 рекорда за раз: Rimac Nevera R стал самым динамичным автомобилем в мире
7
1
10 июля 2025
Новости
Видео
Rimac хочет вытеснить Porsche из СП с Bugatti
4 апреля 2025
Новости
Хардкорный трековый суперкар Rimac: первое изображение
24 декабря 2024
Новости
Гиперкар Rimac Nevera стал на 193 силы мощнее, легче и быстрее в новой трековой R-версии
1
17 августа 2024
Новости
1
2
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4
5
6
Журнал Авто.ру
Новости
Rimac
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