Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости
про MG
4,6
16 отзывов
144 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
HS
4 EV
ZS
5
RX9
6
7
Cyberster
RX5
RX8
Xpower SV
3
ES5
MGB
Показать все
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Вторичка
Разбор
MG готовит маленький электрохэтчбек и «дизайнерскую» новинку
1
11 июня
Новости
Китайский концерн SAIC построит в ЕС завод на 120 тысяч машин в год
4
2 июня
Новости
Ещё один «китайский Taycan»: марка MG показала седан 07 за два миллиона рублей
4
1
10 мая
Новости
Аналог флагманского Москвича оказался в Казахстане мощнее и дешевле
5
4
23 апреля
Новости
В топ-10 популярных китайских автомобилей Великобритании попал аналог Москвича
2
11 марта
Новости
Новейший электрокар MG: первое фото
2
30 января
Новости
Доля китайских автомобилей на европейском рынке достигла 10 процентов
1
1
22 января
Новости
Руководству КамАЗа показали две новые модели Москвича (это перелицованные MG)
4
6
15 декабря 2025
Новости
На краш-тестах Euro NCAP разбили кроссовер MG, который станет Москвичом М90
3
20 ноября 2025
Новости
«Москвич» запустит производство нового кроссовера М70 до конца 2025 года
3
15 октября 2025
Новости
У Москвича появится кроссовер М90 на базе MG RX9 с семиместным салоном и полным приводом
4
9
7 октября 2025
Новости
Москвич М70 на базе MG HS: раскрыты новые подробности
3
4
6 октября 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
7
8
Журнал Авто.ру
Новости
MG
Подождите
Объявления загружаются