Аналог флагманского Москвича оказался в Казахстане мощнее и дешевле

Дистрибьютор англо-китайской марки MG в Казахстане объявил стоимость кроссовера RX9 для местного рынка. В России эта же модель известна как Москвич М90, но если в нашей стране она стоит 4 199 000 рублей, то в соседней цены сейчас начинаются с 15 490 000 тенге, что эквивалентно 2,5 миллиона рублей. Кроме того, у RX9 чуть более мощный двигатель. Издание Kolesa.Kz уточняет, что сборку MG RX9 уже локализовали на предприятии компании Allur в Костанае.
- Как и российский Москвич М90, казахстанский MG RX9 комплектуется девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Но если в нашей стране отдача 2,0-литрового мотора ограничена отметкой 200 л.с., то у RX9 агрегат настроен на 215 сил. Несмотря на это, по официальной максимальной скорости М90 выигрывает — 200 км/ч против 180 км/ч у кроссовера MG.
- В оснащение MG RX в Казахстане войдут, к примеру, трёхзонный климат-контроль, медиасистема с 12,3-дюймовыми дисплеями и динамиками Bose, кресла первого и второго ряда с подогревом, панорамная крыша и т.д. Дистрибьютор отмечает, что заявленная для фиксированной комплектации цена будет действительна только на этапе предзаказа и позже вырастет, но даже после этого RX9 останется дешевле Москвича. Кроссовер подорожает до 16,5 миллиона тенге или 2,66 миллиона рублей.
Базовая модель отечественного бренда с индексом 3 в начале апреля тоже подорожала. В зависимости от комплектации стоимость кроссовера выросла на 30–40 тысяч рублей, и сейчас Москвич 3 стоит минимум 2 040 000 рублей.
Подождите
Объявления загружаются
Обдумывали покупку большого Москвича?
Подождите
Новости загружаются