Аналог флагманского Москвича оказался в Казахстане мощнее и дешевле

Дистрибьютор англо-китайской марки MG в Казахстане объявил стоимость кроссовера RX9 для местного рынка. В России эта же модель известна как Москвич М90, но если в нашей стране она стоит 4 199 000 рублей, то в соседней цены сейчас начинаются с 15 490 000 тенге, что эквивалентно 2,5 миллиона рублей. Кроме того, у RX9 чуть более мощный двигатель. Издание Kolesa.Kz уточняет, что сборку MG RX9 уже локализовали на предприятии компании Allur в Костанае.