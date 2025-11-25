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История
От «Вальгаллы» до «Фигаро»: объявления недели на Авто.ру
4
28 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! «Капсулы времени» из СССР на любой вкус и бюджет
7
1
31 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Советская классика в дерзком тюнинге
9
8
4 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Дешёвые «капсулы времени» из СССР
29
57
3 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Советские Запорожцы, мимо которых не пройти
87
103
25 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Отечественный массмаркет 1990-х, ставший «капсулами времени»
8
5 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Уникальный советский фургон, который не смог попасть на конвейер: история ЗАЗ-970
6
11
29 сентября 2023
Подборки
Невероятные «египетские» приключения маленького «Запорожца». Фото(рендер)пост
1
7 июня 2022
Подборки
Ювіляр: «Запорожцы», о которых вы наверняка не знали
2
15
12 октября 2020
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