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3 318 отзывов
11 804 с пробегом
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История
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
«Немцы» с букетом: проблемные седаны из Германии за 1 500 000 рублей
6
2
24 февраля
Подборки
В продаже! Небанальные европейские хэтчбеки 1990-х дешевле 500 000 рублей
4
16 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Городские хэтчбеки середины 2010-х за миллион рублей
5
30 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! «Электрички» по цене бюджетного кроссовера
4
5
27 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Комфорт-класс: Toyota Camry и ещё 5 седанов c пробегом за 1 000 000 рублей
1
20 ноября 2025
Подборки
Практично и недорого: топ-6 подержанных пятидверных моделей за 1 000 000 рублей
1
8
23 октября 2025
Подборки
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х по цене Гранты
32
52
6 октября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Хитовые модели из Европы, доступные в России
3
4
2 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Компактные, но практичные: топ-5 универсалов с пробегом за 1 800 000 рублей
1
3
29 мая 2025
Подборки
Маленькие, но надёжные: топ-5 европейских компактов, с которыми мало проблем
13
15
21 апреля 2025
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
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