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Подборки про Opel
Frontera
4,1
54 отзыва
86 с пробегом
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Вторичка
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х по цене Гранты
32
52
6 октября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Недорогие, но всё ещё классные и необычные янгтаймеры
10
15 августа 2023
Подборки
Вторичка
Культовые внедорожники из 1990-х, которые продают в России: часть вторая
3
6
30 мая 2023
Подборки
Opel Frontera отмечает 30 лет! Вспоминаем, какими они были
2
19
27 марта 2021
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Opel
Frontera
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