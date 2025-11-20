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Подборки про Opel
Insignia
4,7
186 отзывов
728 с пробегом
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Вторичка
Учебник
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
«Немцы» с букетом: проблемные седаны из Германии за 1 500 000 рублей
6
2
24 февраля
Подборки
Комфорт-класс: Toyota Camry и ещё 5 седанов c пробегом за 1 000 000 рублей
1
20 ноября 2025
Подборки
6 подержанных универсалов из Европы, которые можно купить за 2 000 000 рублей
1
8
24 августа 2023
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
Opel
Insignia
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