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Вторичка
про Opel
4,4
3 319 отзывов
12 142 с пробегом
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Про бизнес
В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Небанальные европейские хэтчбеки 1990-х дешевле 500 000 рублей
4
16 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Городские хэтчбеки середины 2010-х за миллион рублей
5
30 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! «Электрички» по цене бюджетного кроссовера
4
3
27 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х по цене Гранты
31
50
6 октября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Хитовые модели из Европы, доступные в России
3
4
2 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Вместо кроссовера: 5 лучших минивэнов за полтора миллиона рублей для семейных путешествий
9
28
21 сентября 2023
Подборки
Вторичка
6 подержанных универсалов из Европы, которые можно купить за 2 000 000 рублей
1
8
24 августа 2023
Подборки
Вторичка
В продаже! Недорогие, но всё ещё классные и необычные янгтаймеры
10
15 августа 2023
Подборки
Вторичка
Надёжен ли рестайлинговый Opel Zafira поколения B: все проблемы автомобиля с пробегом
1
19 апреля 2023
Вторичка
Учебник
Надёжен ли Opel Zafira поколения B: все проблемы подержанного компактвэна
1
4
18 апреля 2023
Вторичка
Учебник
Надёжен ли рестайлинговый Opel Antara I поколения: все проблемы подержанного автомобиля
2
4
17 июня 2022
Вторичка
Учебник
1
2
Журнал Авто.ру
Вторичка
Opel
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