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про ИЖ
3,6
137 отзывов
446 с пробегом
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Москвич-412
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История
В продаже: советские «капсулы времени» дешевле полутора миллионов рублей
3
24 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Дешёвые «капсулы времени» из СССР
29
57
3 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Отечественный массмаркет 1990-х, ставший «капсулами времени»
8
5 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Ижи в отличной форме с приветом из прошлого
26
36
21 октября 2025
Подборки
Вторичка
«Иж», который опередил «восьмёрку»: история переднеприводного проекта «Старт»
4
9
27 октября 2023
Подборки
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