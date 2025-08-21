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Renault
Arkana
4,5
72 отзыва
464 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Omoda против Renault: какой из стильных «бюджетников» лучше?
12:12
Тесты
Видео
Топ-5 компактных кроссоверов за 2 500 000 вместо Chery и Geely: обзор вторичного рынка
21 августа 2025
Подборки
Всё о надёжности Renault Arkana: проблемы кроссовера I поколения
10
3
27 мая 2025
Вторичка
Учебник
Renault после каршеринга, «тотала» и такси: о чём не рассказывает продавец
4
15 января 2025
Разбор
Вторичка
Аркана-путешественница, которая погибла молодой: о чём не рассказывает продавец
5
13 ноября 2024
Разбор
Вторичка
Представлено обновлённое кросс-купе Renault Arkana для Европы
1
12 июля 2023
Новости
КамАЗ начал выпуск деталей подвесок для кроссоверов Renault и Nissan
1
25 июня 2023
Новости
«Автомобилем года» в Японии может стать Renault Arkana
7 ноября 2022
Новости
В России остановлены поставки кроссоверов Renault Duster и Kaptur
5
20 сентября 2021
Новости
Повод не нужен. Все плюсы и минусы Renault Arkana: подробный тест-драйв
2
24
2 августа 2021
Тесты
Междусобойчик. Renault Duster против Kaptur и Arkana: сравнительный тест-драйв
8
1 июля 2021
Тесты
Кожа и камеры: у Renault Arkana появилась новая топовая комплектация
7
14 мая 2021
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Renault
Arkana
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