В рубрику «Не бит, не крашен» часто попадают автомобили, которым не повезло сильно, но один раз. Однако встречаются и экземпляры, собравшие полный набор проблем. И конечно же, узнать обо всех приключениях той или иной машины из описания объявления бывает трудно, а то и вовсе невозможно.
Не так давно мы рассказывали об «отличном» кроссовере Renault Kaptur, который пережил работу в каршеринге и «тотал». Сегодня же речь пойдёт о паркетнике той же марки и такого же цвета, а именно — о кросс-купе Arkana. И в данном случае сходство между двумя машинами не только конструктивное.
Аркану 2021 года выпуска продают в Мурманске за 1,32 миллиона рублей. И для такого возраста у машины уже внушительный пробег — более 100 тысяч километров. Впрочем, выглядит автомобиль неплохо, а продавец обещает хорошее состояние.
Комментарий продавца
Продам авто в хорошем состоянии. Без вложений, на хорошем ходу. Технически авто обслужен (масла, фильтра, новые диски, колодки, подвеска частично). Заменено масло и фильтр в АКПП. Кузов в хорошем состоянии. Старт-стоп. Бесключевой доступ. ESP, EBD. ECO режим. Адаптивные led фары. Круиз контроль. USB, блютуз. Летняя резина в комплекте.
Для того, чтобы получить больше полезных и важных для потенциального покупателя сведений, открываем Отчёт Авто.ру. И сразу же видим кое-что очень интересное.
Оказывается, этот Renault работал в каршеринге. Туда его оформили в тот же день, когда впервые поставили на учёт. И было это совсем не в Мурманске, а в Санкт-Петербурге.
А в мае 2022-го, то есть менее чем через пять месяцев с начала работы, Аркана попала в ДТП. Но, судя по схеме повреждений, ничего серьёзного не случилось: пострадали только передний бампер и одно крыло.
Но эта авария была не единственной в том году. В августе машину ударили ещё раз, но уже серьёзнее. Об этом говорят как схема повреждений, так и осуществлённый почти сразу ремонтный расчёт.
После летнего столкновения страховщики насчитали работ и запчастей на 300–400 тысяч рублей, приговорив под замену два колеса вместе с некоторыми крупными деталями подвески, крыло, водительскую дверь и прочее. Но и это ещё не всё.
Осенью 2022 года паркетник вновь ударили. И на сей раз — фатально. Инспектор ГИБДД отметил на зарисовке повреждений практически весь кузов.
Соответствующий третьему ДТП расчёт стоимости ремонта ожидаемо получился масштабный: эксперт насчитал 1,4–1,5 миллиона рублей, внеся в список замену капота, лобового и одного из боковых стёкол, трёх дверей, крыши, трёх колёс, двух крыльев и многих других деталей.
Автомобиль с такими повреждениями решили списать в «тотал», и под конец 2022 года паркетник отправили на аукцион годных остатков. Но приключения машины на этом не закончились.
Через несколько месяцев после торгов битый Renault появился на Авто.ру. Автор объявления написал, что купил кроссовер для себя, однако вынужден расстаться с ним в силу личных обстоятельств.
Авто.ру хранит архивные объявления и фотографии из них, благодаря которым можно изучить состояние Арканы после серьёзной аварии.
Сильно мятая крыша, вскрытая как консервным ножом передняя стойка, огромные зазоры — машина, скорее всего, совершила кувырок и выглядела плачевно. Но совсем скоро она вернулась на дороги!
Искорёженный автомобиль продали в конце мая 2023 года. Его сняли с регистрации, но всего на пару месяцев, а уже в августе кроссовер посетил МРЭО и встал на учёт на второго владельца. Ещё через два месяца он вновь отправился работать — на этот раз в такси.
Судя по истории пробега, паркетник работал в полную силу. Разбили его на пробеге примерно 40 тысяч километров, а сейчас на одометре больше 100 000 км. Выходит, примерно за полтора года он проехал около 60 тысяч!
И после карьеры в извозе автомобиль ещё дважды менял собственников и лишь при последнем владельце оказался в Мурманске.
В общем, эта Аркана собрала полноценное комбо из неприятностей. Но найти на Авто.ру другой экземпляр — несложно: прямо сейчас в продаже больше шести сотен таких Renault. А проверить историю любой приглянувшейся машины всегда помогут Отчёты Авто.ру. И сегодня, чтобы получить отчёт бесплатно, достаточно позвонить продавцу понравившегося экземпляра.
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