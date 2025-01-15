Через несколько месяцев после торгов битый Renault появился на Авто.ру. Автор объявления написал, что купил кроссовер для себя, однако вынужден расстаться с ним в силу личных обстоятельств.

Авто.ру хранит архивные объявления и фотографии из них, благодаря которым можно изучить состояние Арканы после серьёзной аварии.