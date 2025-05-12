Жёсткое наказание за непропуск скорой, светофоры в навигаторах и тест внезапной новинки GAC. Главное за день

Добрый вечер! Законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой внесли в Госдуму: штраф за это нарушение могут увеличить вчетверо. Кроме того, предлагается сопровождать его обязательным лишением прав. Будем следить за важными изменениями, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.
Объявления недели
Уважаете моторы V8? Тогда вам повезло: на этой неделе среди самых ярких объявлений на Авто.ру непривычно много машин с V-образными «восьмёрками». Скорее оцените их и помогите выбрать лучшее предложение!
Первый тест GAC GS4
Этот кроссовер появился на нашем рынке внезапно — без предварительных анонсов. А с момента китайской премьеры до российской сертификации прошёл всего год. Какой же получилась новинка, напоминающая Toyota RAV4? Мы познакомились с ней и готовы рассказать всё самое важное.
Важные новости
- В России появился первый официальный дилер Lixiang
- Новая Toyota RAV4: первые фото и дата премьеры
- Марка Avatr потребовала от блогера публичных извинений
- Покупатели Xiaomi SU7 Ultra требуют возврата средств из-за фейковых воздуховодов
Почитать перед сном
Столичные автомобилисты в ближайшее время смогут отслеживать работу светофоров в своих навигаторах. Рассказываем, для чего это нужно и как отразится на дорожном движении мегаполисов.
***
Самые красивые на Авто.ру: грозный Mustang, очень стильный Porsche, кастомный Harley-Davidson и другие находки ждут вас в подборке объявлений с максимально сочными фотографиями. Взгляните!
Кстати!
600 тысяч рублей в год на Nissan, которому пришлось менять мотор: реальный дневник трат на 23-летний Cedric.
Подождите
Новости загружаются