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Жёсткое наказание за непропуск скорой, светофоры в навигаторах и тест внезапной новинки GAC. Главное за день

Что случилось в понедельник, 12 мая 2025 года
Новости
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Добрый вечер! Законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой внесли в Госдуму: штраф за это нарушение могут увеличить вчетверо. Кроме того, предлагается сопровождать его обязательным лишением прав. Будем следить за важными изменениями, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям. 

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