Жёсткое наказание за непропуск скорой, светофоры в навигаторах и тест внезапной новинки GAC. Главное за день

Столичные автомобилисты в ближайшее время смогут отслеживать работу светофоров в своих навигаторах. Рассказываем, для чего это нужно и как отразится на дорожном движении мегаполисов.

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