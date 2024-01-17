Zeekr 001 получит новые двигатели и батареи

Компания Zeekr готовится к серьёзному обновлению электрического лифтбека 001, которое затронет главным образом силовую электронику. Как пишет AutoHome со ссылкой на данные китайского министерства промышленности, электрокар получит новые двигатели и батареи. В результате 001, который считается лидером российского электрорынка, должен стать мощнее и, вероятнее всего, прибавит в запасе хода даже в базовых комплектациях.
- Судя по сертификационным фотографиям, главное изменение во внешности Zeekr 001 — новый передний бампер с увеличенным воздухозаборником в духе заряженного 001 FR. Кроме того, электрокар получит колёсные диски нового дизайна размерностью до 22 дюймов, а гамму цветов кузова пополнит зелёный оттенок. О доработках интерьера пока подробно не сообщается, здесь ожидаются точечные изменения и новый вариант отделки.
- Базовая модификация Zeekr 001 сейчас оснащается одним электродвигателем с отдачей 272 силы и никель-кобальт-марганцевой батареей CATL. С рестайлингом на лифтбеке применят оборудование, дебютировавшее на седане 007, — это более производительный двигатель на 421 л.с. и новый литий-железо-фосфатный аккумулятор Golden Brick собственной разработки Zeekr.
- Как изменится запас хода пятидверки, сертификационные данные не уточняют. Однако компания ранее сообщала, что новые батареи должны оказаться дешевле, хранить энергию будут с более высокой плотностью, а заряжаться — быстрее. Таким образом, можно ожидать как увеличения запаса хода, так и снижения базовой стоимости.
- Двухмоторная версия 001 получит в дополнение к базовому двигателю 367-сильный агрегат на передней оси, который доведёт совокупную отдачу силовой установки до 788 сил. Сейчас флагманские 001 располагают только 544 силами.
- Когда именно обновлённый Zeekr 001 появится в продаже, не уточняется, но публикация сертификата означает разрешение на массовое производство новинки.
У лифтбека имеется и ещё более мощная версия 001 FR, чьи четыре мотора развивают 1265 л.с. Такой электрокар разработан при участии звезды Формулы-1 Кими Райкконена и способен ускориться до 100 км/ч за 2,37 секунды. Цена Zeekr 001 FR на домашнем рынке превышает эквивалент 10 миллионов рублей.
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