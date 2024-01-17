Zeekr 001 получит новые двигатели и батареи

Компания Zeekr готовится к серьёзному обновлению электрического лифтбека 001, которое затронет главным образом силовую электронику. Как пишет AutoHome со ссылкой на данные китайского министерства промышленности, электрокар получит новые двигатели и батареи. В результате 001, который считается лидером российского электрорынка, должен стать мощнее и, вероятнее всего, прибавит в запасе хода даже в базовых комплектациях.