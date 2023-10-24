Звезда Формулы-1 Кими Райкконен стал консультантом китайской марки Zeekr

Райкконену 44 года. Он выиграл чемпионат Формулы-1 в 2007 году, становился вторым в 2003-м и 2005-м, занимал третье место в 2008, 2012 и 2018 годах. Пилот объявил о завершении гоночной карьеры два года назад.