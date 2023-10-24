Звезда Формулы-1 Кими Райкконен стал консультантом китайской марки Zeekr

Чемпион мира в гонках Формулы-1 Кими Райкконен будет работать на китайского производителя электромобилей Zeekr. Его должность назвали «консультант по производительности», но конкретная сфера ответственности пока неясна, пишет издание Helsingin Sanomat.
- Zeekr выпускает электромобили премиального класса. Марка входит в китайский концерн Geely. По предварительной информации, Кими Райкконен займётся доводкой ездовых качеств флагманской модели 001 FR.
- Райкконену 44 года. Он выиграл чемпионат Формулы-1 в 2007 году, становился вторым в 2003-м и 2005-м, занимал третье место в 2008, 2012 и 2018 годах. Пилот объявил о завершении гоночной карьеры два года назад.
Zeekr 001 FR дебютировал в начале сентября. Его электромоторы выдают 1265 л.с. Четыре двигателя позволяют машине выполнять «танковый разворот» на месте. В месяц компания предполагает продавать не больше 99 экземпляров.
Что из этого получится?
Zeekr превратится в суперкар
Ничего выдающегося
Подождите
Новости загружаются