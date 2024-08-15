Zeekr 001 обновился второй раз за полгода: владельцы «старых» версий недовольны

Zeekr 001 предстал в слегка обновлённом виде в феврале этого года. Сейчас компания презентовала новый пакет усовершенствований. Китайские владельцы, купившие «старую» версию, оказались недовольны таким подходом. В компании обещали учесть критику, но не сбавить обороты модернизации, пишет CarNewsChina.
- В феврале 001 получил более агрессивную внешность в стиле топовой версии FR. Также у модели появился лидар на крыше, новые цвета кузова и салона. Внутри изменились руль, комбинация приборов, центральный дисплей. Мультимедийные возможности расширили, а электронные ассистенты стали более умелыми. В стандартную комплектацию вошли аудиосистема с 28 динамиками и панорамная крыша с 10 сегментами, светопропускаемость которых регулируется независимо друг от друга.
- И без того популярная модель на фоне обновления стала ещё более востребованной. Но в середине августа компания без предварительного анонса представила новый вариант. Доработан в нём только комплекс систем активной безопасности, однако изменения существенные.
- На использовавшемся ранее чипе Mobileye теперь работает только базовая версия с задним приводом и 95-киловаттной батареей. Все остальные получили двойной чип Nvidia Orin X. С ним ставится лидар с дальностью 200 метров и углом обзора 120 градусов. Система интеллектуального вождения распознаёт 1000 новых сценариев движения и умеет уверенно проезжать 30 типов перекрёстков. Точность распознавания объектов улучшена на 120%, электроника может прогнозировать поведение других участников движения на 1,2 секунды вперёд.
- Автопарковщик способен работать в более тесных условиях. Управлять им можно из машины или через мобильное приложение. Место для парковки можно указать, просто перетащив виртуальную машину на дисплее на нужное место. Улучшен и искусственный интеллект. Он лучше понимает голосовые команды, а его способность к обучению позволяет в определённых ситуациях давать советы и предложения, опережая желания водителя.
- Представители компании признали, что выпускать новинку без анонса было ошибкой. Хотя, возможно, это было спланировано заранее, чтобы не подрывать спрос на февральское обновление. Впредь они пообещали анонсировать доработки заранее. Но одновременно отметили, что частыми они быть продолжат, так как обострение конкуренции и ускорение развития технологий обязывают компанию оставаться на острие прогресса.
Ранее марка Zeekr присоединилась к эксперименту по использованию человекоподобных роботов в процессе производства автомобилей. Партнёром выступает разработчик UBTech. Андроиды функционируют на конвейере уже почти месяц, хотя пока используются только в самых простых задачах.
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