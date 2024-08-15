Zeekr 001 обновился второй раз за полгода: владельцы «старых» версий недовольны

Автопарковщик способен работать в более тесных условиях. Управлять им можно из машины или через мобильное приложение. Место для парковки можно указать, просто перетащив виртуальную машину на дисплее на нужное место. Улучшен и искусственный интеллект. Он лучше понимает голосовые команды, а его способность к обучению позволяет в определённых ситуациях давать советы и предложения, опережая желания водителя.