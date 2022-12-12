Заряженный электрокар Ioniq 5 получит фейковый «робот», имитирующий толчки и вибрации

Компания Hyundai планирует снабдить заряженный электромобиль Ioniq 5 N возможностью имитировать работу роботизированной коробки передач. Как заявил технический советник компании Альберт Бирманн изданию CarExpert, сделано это будет ради энтузиастов, не готовых отказаться от части ощущений, которые доставляют спорткары с традиционными ДВС.