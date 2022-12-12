Заряженный электрокар Ioniq 5 получит фейковый «робот», имитирующий толчки и вибрации

Компания Hyundai планирует снабдить заряженный электромобиль Ioniq 5 N возможностью имитировать работу роботизированной коробки передач. Как заявил технический советник компании Альберт Бирманн изданию CarExpert, сделано это будет ради энтузиастов, не готовых отказаться от части ощущений, которые доставляют спорткары с традиционными ДВС.
- Функция получит наименование Virtual Grin Shift. При её активации электроника будет имитировать толчки и вибрации, которые сопровождают переключения традиционной роботизированной коробки.
- Электрокар оснастят также функцией N Sound Plus, благодаря которой в салон хэтчбека будут транслироваться звуки работы классического ДВС. Их планируется синхронизировать с темпом движения Ioniq 5 и работой виртуальной роботизированной коробки. Кроме того, на Ioniq 5 можно будет устанавливать дополнительные саундтреки как посредством заводских беспроводных обновлений, так и по выбору пользователя.
- По словам Бирманна, обе функции должны будут приблизить ощущения водителя к тем, которые испытывает пилот хэтчбека i30 N.
- Ожидается, что моторы Ioniq 5 N смогут развивать около 600 л.с. Помимо более мощной силовой установки электрический спорткар будет отличаться увеличенными тормозами с повышенной способностью к рекуперации и режимом дрифта. Соплатформенный Kia EV6 GT способен ускориться до 100 км/ч за 3,5 секунды, но Ioniq 5 N может стать быстрее.
Ранее о разработке имитации коробки передач для электромобилей заявил концерн Toyota. Однако японцы пошли дальше: суперкар Lexus на батарейках могут оснастить фальшивой «механикой» и сделать трёхпедальным.
Как считаете, должны электрокары в чём-то имитировать машины с ДВС?
Конечно, так проще будет пересаживаться
Нет, если уж батарейки, так батарейки
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