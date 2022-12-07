Электрический хот-хэтч Ioniq 5 N: первое видео

Компания Hyundai опубликовала видеорассказ о своём спортивном подразделении. Большая его часть посвящена новым концептуальным электромобилям — батарейному RN22e и водородному N Vision 74, которые производитель называет «лабораториями на колёсах». Однако на несколько секунд в их компании также появляется прототип «заряженного» кроссовера Ioniq 5 N, и это первый официальный тизер, демонстрирующий машину в динамике.