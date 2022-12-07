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Электрический хот-хэтч Ioniq 5 N: первое видео

НовостиАлександр ОреховКомменты

Компания Hyundai опубликовала видеорассказ о своём спортивном подразделении. Большая его часть посвящена новым концептуальным электромобилям — батарейному RN22e и водородному N Vision 74, которые производитель называет «лабораториями на колёсах». Однако на несколько секунд в их компании также появляется прототип «заряженного» кроссовера Ioniq 5 N, и это первый официальный тизер, демонстрирующий машину в динамике.

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  • Электромобиль замаскирован той же ливреей из чёрных и белых квадратов и прямоугольников, которую бренд применяет для дорожных тестов: шпионы уже неоднократно фотографировали такие автомобили. Геометрические фигуры символизируют пикселы (фирменный элемент дизайна светотехники Hyundai) и клетчатый гоночный флаг. Поверх рисунка идёт надпись Never just drive — слоган подразделения Hyundai N, который уже неоднократно использовали для продвижения бензиновых спорткаров корейской марки.
  • От базового Ioniq 5 новинка будет отличаться, как минимум, крупными колёсами с низкопрофильной резиной, увеличенными тормозными механизмами, более развитым обвесом. В салоне ожидаются спортивные кресла и руль, новая графика приборов.
  • Технические характеристики пока не раскрыты. Топовая версия «гражданского» кроссовера располагает двухмоторной установкой на 325 л.с. и 605 Нм, обеспечивающей разгон до сотни за неполные 5 секунд. При этом у соплатформенного Kia EV6 имеется исполнение GT, в арсенале которого — 589 л.с. и 740 Нм плюс электронная имитация дифференциала повышенного трения и ещё ряд доработок, делающих характер автомобиля более драйверским. До 100 км/ч EV6 GT ускоряется за 3,5 секунды.
  • В теории ничто не мешает перенести силовую установку Kia в Hyundai без особых изменений, но это не единственная возможность. В начале нынешней осени экс-глава Hyundai N Альберт Бирман заявил журналистам, что мощность Ioniq 5 N может достичь 620 л.с.

Премьера «горячего» электрокроссовера ожидается в 2023 году. По всей видимости, он станет первой серийной моделью, в которой будут реализованы наработки, полученные в ходе испытаний RN22e.

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