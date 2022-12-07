Электрический хот-хэтч Ioniq 5 N: первое видео

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Список покупок. Первое знакомство с электрокаром Hyundai Ioniq 5 в семи главных фактах
Компания Ram показала электрический пикап, но пока только глиняный
Компания Hyundai опубликовала видеорассказ о своём спортивном подразделении. Большая его часть посвящена новым концептуальным электромобилям — батарейному RN22e и водородному N Vision 74, которые производитель называет «лабораториями на колёсах». Однако на несколько секунд в их компании также появляется прототип «заряженного» кроссовера Ioniq 5 N, и это первый официальный тизер, демонстрирующий машину в динамике.
Премьера «горячего» электрокроссовера ожидается в 2023 году. По всей видимости, он станет первой серийной моделью, в которой будут реализованы наработки, полученные в ходе испытаний RN22e.
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