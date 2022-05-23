Список покупок. Первое знакомство с электрокаром Hyundai Ioniq 5 в семи главных фактах

О своём намерении продавать в России полностью электрический автомобиль компания Hyundai официально объявила ещё в январе. Поставки должны были начаться в середине года, а саму машину собирались предлагать по подписке на год, два и даже три. Хотели таким образом снять с клиента все заботы об обслуживании и возможных поломках. Даже дилерскую сеть под продажу и обслуживание электрокаров планировали сделать отдельную!

Однако первые машины в Россию привезли вовсе не официальные дилеры марки Hyundai. Этот автомобиль мы нашли в компании Рольф Волгоградский, которая занимается продажей автомобилей с пробегом. Впрочем, Ioniq 5, представленный на фотографиях, не имел владельцев, хотя и был ввёзен через посредников — это обычная схема для неофициального импорта машин из-за границы. И это один из самых необычных автомобилей, с которым мы знакомились в последнее время! Рассказываем о нём в нескольких ярких тезисах.