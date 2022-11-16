Зарядная станция для батарейных тягачей будет потреблять электричества как небольшой город

Развитие тяжёлого коммерческого транспорта на электротяге уже в ближайшее время может затормозиться из-за недостатков инфраструктуры. К такому выводу в ходе исследования пришёл американский коммунальный оператор National Grid, пишет Bloomberg. Уже к 2035 году станции, обслуживающей зарядку электрогрузовиков, будет требоваться электричества как небольшому городу, а оперативно создавать такие станции не получится.
- По данным исследователей, подключение зарядной станции к сети мощностью более 5 мегаватт занимает до 8 лет, а стоимость её создания исчисляется десятками миллионов долларов.
- Соответственно, рынок электрогрузовиков может оказаться неожиданно ограничен не по вине производителей или покупателей, а из-за неготовности инфраструктуры обеспечить одномоментно большое количество электроэнергии в одном месте.
- Потребление станции для заряда легковых электромобилей исследователи сравнили с большим спортивным стадионом: на такой уровень потребностей «зарядки» выйдут уже к 2030 году.
- В National Grid пришли к выводу о необходимости начать готовить дорожную инфраструктуру к переходному периоду уже сейчас. «Коммунальные предприятия должны начинать действовать на полдесятилетия раньше производителей грузовиков», — отметили эксперты. Утверждается, что сейчас такая инфраструктура находится «в зачаточном состоянии».
- National Grid основывает свои прогнозы на изучении нынешней ситуации с заправочными станциями для магистральных тягачей с традиционными ДВС на транснациональных магистралях США.
Ближайшей новинкой в этом сегменте должен стать тягач Tesla Semi, поставки которого компания обещает начать 1 декабря. Однако в Северной Америке свои электрические грузовики уже продают, к примеру, Mercedes-Benz и Volvo.
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