Зарядная станция для батарейных тягачей будет потреблять электричества как небольшой город

В National Grid пришли к выводу о необходимости начать готовить дорожную инфраструктуру к переходному периоду уже сейчас. «Коммунальные предприятия должны начинать действовать на полдесятилетия раньше производителей грузовиков», — отметили эксперты.

Утверждается, что сейчас такая инфраструктура находится

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в зачаточном состоянии

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