Daimler выпустит электрический грузовик в США раньше Tesla

Компания Daimler Trucks объявила о завершении испытаний и скором начале серийного производства электрического тягача Freightliner eCascadia (американский бренд входит в состав концерна). Грузовик получит два варианта силовых установок и три — аккумуляторов со средним запасом хода 370 километров. Поставки eCascadia стартуют уже в нынешнем году.