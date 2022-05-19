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Daimler выпустит электрический грузовик в США раньше Tesla

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Daimler Trucks объявила о завершении испытаний и скором начале серийного производства электрического тягача Freightliner eCascadia (американский бренд входит в состав концерна). Грузовик получит два варианта силовых установок и три — аккумуляторов со средним запасом хода 370 километров. Поставки eCascadia стартуют уже в нынешнем году.

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  • Свой 37-тонный электрический тягач компания Freightliner тестировала с 2018 года в реальном цикле, предоставив машины примерно 50 своим клиентам — среди них самые крупные логистические компании США. Всего eCascadia за время испытаний наездили более миллиона миль (1,6 миллиона километров).
  • Серийный eCascadia будет предлагаться в одномоторном варианте с двигателем на 320 л.с. либо с двумя моторами, развивающими 470 л.с. Ёмкость аккумуляторов — 194, 291 либо 438 кВтч. По расчётам производителя на полную перезарядку батарей будет уходить от полутора до шести часов.
  • Сколько будет стоить тягач на батарейках, пока не уточняется.

Свой Semi компания Tesla должна начать производить только в следующем году, хотя дата старта производства неоднократно переносилась. Приём заказов на Semi уже открыт и требует депозита в 20 тысяч долларов.

Пригодились бы электротягачи в России?

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