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Законопроект о лишении прав за сокрытие номеров принят в первом чтении

За езду на автомобиле с установленными на нём устройствами для скрытия номеров будут лишать прав на срок до полутора лет
Новости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в КоАП, ужесточающих ответственность за скрытие регистрационных знаков при помощи спецустройств, пишет ТАСС. За управление автомобилем с такими устройствами можно будет лишиться водительского удостоверения на срок до полутора лет.

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  • Ответственность за это нарушение предусмотрена и сейчас. Однако спецустройства рассматриваются в КоАП вместе с прочими ситуациями, связанными с номерными знаками, и карается их применение 5-тысячным штрафом или лишением на срок от одного до трёх месяцев.
  • Принятый в первом чтении законопроект выделяет этот состав правонарушения в отдельную часть соответствующей статьи с индивидуальным наказанием — лишением уже на срок от года до полутора. Аналогичную ответственность законопроект устанавливает за прочие нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.2 КоАП, если они совершены повторно. Это, к примеру, управление автомобилем вообще без номеров.

Несколько дней назад власти России упростили процесс регистрации автомобиля. Президент Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО больше не является обязательным для этого документом. Однако в силу закон вступит только 1 марта 2025 года.

Следите за состоянием номеров на автомобиле?

Да, постоянно протираю
Только когда останавливают
Вообще без номеров езжу

Подождите

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Фото на обложке: Журнал Авто.ру

#Законы и штрафы
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10 июля 2024
Новый закон против людей..
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