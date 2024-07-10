Принятый в первом чтении законопроект выделяет этот состав правонарушения в отдельную часть соответствующей статьи с индивидуальным наказанием — лишением уже на срок от года до полутора. Аналогичную ответственность законопроект устанавливает за

прочие

нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.2 КоАП, если они совершены повторно. Это, к примеру, управление автомобилем вообще без номеров.