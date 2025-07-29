Зарядки для электрокаров в Красноярске стали бесплатными

Компания РСК перевела восемь зарядных станций для электрокаров в Красноярске в автономный режим из-за проблем с мобильным интернетом, сообщает городской портал Gornovosti. В связи с этим воспользоваться этими зарядками можно бесплатно.
- Бесплатными стали зарядные станции в пяти точках города: у торговых центров «Планета», «Ньютон» и «Республика», а также на двух АЗС «Лукойл» по адресам 2-я Брянская и на улице Калинина.
- В РСК предупредили, что на всех быстрых станциях разъёмы CCS Combo 2 и GB/T DC «одновременно работать не могут». Это обусловлено «архитектурой построения станции». В компании призвали красноярцев не допускать конфликтов, соблюдать очередность и беречь оборудование.
- РСК реализует проект по развитию собственной сети зарядных станций, насчитывающий 25 зарядок в Красноярске и ещё 25 — на шести направлениях федеральных трасс. Инвестиции составляют более 200 миллионов рублей.
Ранее в Москве зарядные станции для электрокаров перестали быть бесплатными. С 23 июля 2025 года на станциях «Энергия Москвы» действует среднерыночный тариф: 20 рублей за 1 кВт на станциях постоянного тока и 15 рублей за 1 кВт на станциях переменного тока.
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