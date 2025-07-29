Зарядки для электрокаров в Красноярске стали бесплатными

РСК реализует проект по развитию собственной сети зарядных станций, насчитывающий 25 зарядок в Красноярске и ещё 25 — на шести направлениях федеральных трасс. Инвестиции составляют более 200 миллионов рублей.

Ранее в Москве зарядные станции для электрокаров перестали быть бесплатными. С 23 июля 2025 года на станциях «Энергия Москвы» действует среднерыночный тариф: 20 рублей за 1 кВт на станциях постоянного тока и 15 рублей за 1 кВт на станциях переменного тока.