Востребованность зарядных станций для электромобилей в Москве выросла почти в три раза

Сеть муниципальных зарядных станций «Энергия Москвы» за всё время своей работы обслужила электромобили 155 тысяч раз. В мае этого года по сравнению с маем 2022-го количество сессий выросло почти втрое — до 500 в день. На сегодня в столице установлено уже больше 400 ЭЗС.