Востребованность зарядных станций для электромобилей в Москве выросла почти в три раза. За май ими воспользовались более 15 тысяч раз, сообщает телеграм-канал столичного дептранса.
- Сеть муниципальных зарядных станций «Энергия Москвы» за всё время своей работы обслужила электромобили 155 тысяч раз. В мае этого года по сравнению с маем 2022-го количество сессий выросло почти втрое — до 500 в день. На сегодня в столице установлено уже больше 400 ЭЗС.
- Самые популярные зарядные станции, по статистике дептранса, расположены на улицах Алабяна, Вересаева, Ленинском проспекте, д. 37А, Тестовской улице, д. 9 и площади Европы. Загрузка быстрых 50-киловаттных станций составляет 18%. Развивать инфраструктуру обещают с учётом пожеланий владельцев электромобилей.
- Пока сеть «Энергия Москвы» абсолютна бесплатна для пользователей. Параллельно в мегаполисе развиваются частные сети, за зарядку на которых берут плату.
На всех устанавливаемых электро-АЗС в России в обязательном порядке должен присутствовать разъём китайского стандарта GB/T. Это требование законодательства. Другие типы зарядных портов остаются на выбор оператора станции.
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