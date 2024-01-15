В Москве стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

Сеть за год выросла до 240 терминалов. Даже с учётом заметного увеличения парка электромобилей в Москве и области этого оказалось достаточно, чтобы загрузка сохранилась на минимальном уровне. В среднем она не превышает 10%. За месяц к одной точке в среднем подключались 110 раз.