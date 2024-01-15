В Москве стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

За последний год количество сессий на зарядных станциях сети «Энергия Москвы» увеличилось почти в три раза. Увеличение количества терминалов позволило сохранить загрузку на минимальном уровне, сообщает телеграм-канал столичного дептранса.
- От бесплатных станций «Энергии Москвы» владельцы электромобилей и гибридов за 2023 год заряжались 223 826 раз. Это почти втрое больше, чем в 2022-м. При этом число уникальных пользователей значительно меньше: их 13 346 человек.
- Сеть за год выросла до 240 терминалов. Даже с учётом заметного увеличения парка электромобилей в Москве и области этого оказалось достаточно, чтобы загрузка сохранилась на минимальном уровне. В среднем она не превышает 10%. За месяц к одной точке в среднем подключались 110 раз.
Развитие сети в части мест установки новых зарядных станций ведётся с учётом мнения местных жителей. За сентябрь и октябрь в сети «Энергия Москвы» заработали 46 новых зарядных станций для электромобилей. Они расположены в восьми округах столицы, хотя большая часть точек пришлась всего на два, СВАО и САО.
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