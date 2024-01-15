Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

В Москве стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

За последний год количество сессий на зарядных станциях сети «Энергия Москвы» увеличилось почти в три раза. Увеличение количества терминалов позволило сохранить загрузку на минимальном уровне
Новости

За последний год количество сессий на зарядных станциях сети «Энергия Москвы» увеличилось почти в три раза. Увеличение количества терминалов позволило сохранить загрузку на минимальном уровне, сообщает телеграм-канал столичного дептранса.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • От бесплатных станций «Энергии Москвы» владельцы электромобилей и гибридов за 2023 год заряжались 223 826 раз. Это почти втрое больше, чем в 2022-м. При этом число уникальных пользователей значительно меньше: их 13 346 человек.
  • Сеть за год выросла до 240 терминалов. Даже с учётом заметного увеличения парка электромобилей в Москве и области этого оказалось достаточно, чтобы загрузка сохранилась на минимальном уровне. В среднем она не превышает 10%. За месяц к одной точке в среднем подключались 110 раз.

Развитие сети в части мест установки новых зарядных станций ведётся с учётом мнения местных жителей. За сентябрь и октябрь в сети «Энергия Москвы» заработали 46 новых зарядных станций для электромобилей. Они расположены в восьми округах столицы, хотя большая часть точек пришлась всего на два, СВАО и САО.

Купите электромобиль, если рядом будет зарядка?

Да, это снимет большую часть проблем
Нет, есть другие тонкие места

Подождите

Новости загружаются

#Электрокары#Москва#Статистика
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё