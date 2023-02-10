Жители столицы стали в 15 раз активнее пользоваться зарядками для электрокаров

Городскими зарядными станциями для электрокаров в Москве за 2022 год воспользовались 82 тысячи раз. Как подсчитали в столичном дептрансе, это в 15 раз больше, чем в 2021 году. Ведомство планирует и дальше расширять зарядную инфраструктуру в рамках проекта «Энергия Москвы».