Жители столицы стали в 15 раз активнее пользоваться зарядками для электрокаров

Городскими зарядными станциями для электрокаров в Москве за 2022 год воспользовались 82 тысячи раз. Как подсчитали в столичном дептрансе, это в 15 раз больше, чем в 2021 году. Ведомство планирует и дальше расширять зарядную инфраструктуру в рамках проекта «Энергия Москвы».
- Лидерами по числу зарядных сессий стали пять станций, расположенных по адресам: улица Тестовская, 9; Большой Дровяной переулок, 18; бульвар Яна Райниса, 1; улица Алабяна, 19/1 и станция в районе дома 42 на Плющихе.
- Сейчас сеть зарядок от «Энергии Москвы», оборудовать которую начали в 2020 году, включает в себя 154 точки. Планы дептранса предусматривают расширение сети ещё на 200 станций, большинство которых станут быстрыми.
- Как заявил глава ведомства Максим Ликсутов, стандартные «медленные» зарядные станции будут устанавливать в местах, где люди проводят как минимум несколько часов. Это в первую очередь торговые и бизнес-центры, а также жилые комплексы.
По мнению российских властей, инфраструктура для электротранспорта должна развиваться параллельно с ростом локального производства электрокаров. В нынешнем году до 34 должно увеличиться число регионов России, где реализуется пилотный проект по субсидированию установки зарядных станций. Производство же батарейных легковых машин вырастет в 9 раз — с прошлогодних 2 тысяч до 18 тысяч экземпляров.
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