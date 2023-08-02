Запуск «китайского Wrangler» в РФ, новый Land Cruiser Prado и викторина по «Бумеру». Главное за день

Добрый вечер! Toyota полностью рассекретила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado, который появится на некоторых рынках как Land Cruiser 250. Прадо разделил платформу с Lexus GX, но получил оригинальную внешность в ретростиле и собственный набор двигателей. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
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Машины после «тотала»
Восстановление автомобиля после серьёзной аварии — сложный процесс. И никто не знает, как полученные повреждения повлияют на безопасность в дальнейшем. А законно ли вообще эксплуатировать такие машины? Отвечает юрист.
Ностальгическая викторина
Ровно 20 лет назад в прокат вышел «Бумер». Драки, перестрелки и фразы, ушедшие в народ, — это всё о нём. Лента Петра Буслова — один из лучших российских фильмов 2000-х и редкий пример удачного отечественного роуд-муви. А ещё в «Бумере» было много машин! Им мы и решили посвятить нашу новую викторину.
Важные новости
- В России начали продавать Peugeot 207i иранской сборки
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Почитать перед сном
Фирма AGR, которая приобрела российские активы VW, планирует перезапустить производство и наладить поставки новых для нашего рынка моделей. Мы узнали обо всех планах AGR и выяснили судьбу завода в Калужской области.
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Сколько сегодня на самом деле стоит Geely Monjaro, мгновенно ставший хитом в России? Мы обзвонили автосалоны в Москве и регионах, поговорили с менеджерами и узнали реальные цены.
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