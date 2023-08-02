Запуск «китайского Wrangler» в РФ, новый Land Cruiser Prado и викторина по «Бумеру». Главное за день

Фирма AGR, которая приобрела российские активы VW, планирует перезапустить производство и наладить поставки новых для нашего рынка моделей. Мы узнали обо всех планах AGR и выяснили судьбу завода в Калужской области.

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Сколько сегодня на самом деле стоит Geely Monjaro, мгновенно ставший хитом в России? Мы обзвонили автосалоны в Москве и регионах, поговорили с менеджерами и узнали реальные цены.