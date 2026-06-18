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Запрет частных камер, первый Tenet Plus и новый Jeland, гид по выбору Octavia с пробегом. Главное за день

Что случилось в четверг, 18 июня 2026 года
Новости

Добрый вечер! В России хотят запретить физическим и юридическим лицам устанавливать и использовать дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий проект готов к внесению в Госдуму. Будем следить за изменениями законодательства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.

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Продали «китайца»

Haval M6 стал одним из самых необычных предложений последних лет: крупный и вместительный кроссовер, который по цене сопоставим с «Ладой»! Но он, конечно, не без изъянов. Почему некоторые владельцы вскоре продают его? И что берут взамен? Собрали честные отзывы об этом «китайце».

Preface против Lamore

Очередной сезон супертестов Журнала Авто.ру объявляем открытым! И напоминаем, что мы решили попробовать новый формат в стиле футбольного чемпионата: участники нашего турнира моделей бизнес-класса встречаются между собой по системе «каждый с каждым». И вот первый матч! Очень внимательно разбираемся, кто сильнее — Geely Preface или Changan Lamore.

Важные новости

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Инспектор забрал старые документы на только что купленную машину: это законно? На вопрос нашего читателя отвечает юрист.



Octavia давно победила конкурентов по части практичности. Но последнее поколение А8 стало конструктивно сложнее, а главное — дороже. Рассказываем, о чём надо знать, выбирая такую машину на вторичном рынке.

Кстати!

Очень дорого, но по-настоящему горячо: свежие хот-хэтчи в продаже на Авто.ру.

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