Запрет частных камер, первый Tenet Plus и новый Jeland, гид по выбору Octavia с пробегом. Главное за день

Добрый вечер! В России хотят запретить физическим и юридическим лицам устанавливать и использовать дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий проект готов к внесению в Госдуму. Будем следить за изменениями законодательства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.
Продали «китайца»
Haval M6 стал одним из самых необычных предложений последних лет: крупный и вместительный кроссовер, который по цене сопоставим с «Ладой»! Но он, конечно, не без изъянов. Почему некоторые владельцы вскоре продают его? И что берут взамен? Собрали честные отзывы об этом «китайце».
Preface против Lamore
Очередной сезон супертестов Журнала Авто.ру объявляем открытым! И напоминаем, что мы решили попробовать новый формат в стиле футбольного чемпионата: участники нашего турнира моделей бизнес-класса встречаются между собой по системе «каждый с каждым». И вот первый матч! Очень внимательно разбираемся, кто сильнее — Geely Preface или Changan Lamore.
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