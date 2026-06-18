Запрет частных камер, первый Tenet Plus и новый Jeland, гид по выбору Octavia с пробегом. Главное за день

Продали «китайца»

Haval M6 стал одним из самых необычных предложений последних лет: крупный и вместительный кроссовер, который по цене сопоставим с «Ладой»! Но он, конечно, не без изъянов. Почему некоторые владельцы вскоре продают его? И что берут взамен? Собрали честные отзывы об этом «китайце».